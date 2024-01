La Storia, il cast completo: chi sono attori e personaggi

Lunedì 8 gennaio 2024 ha inizio su Rai 1 l'attesissima miniserie in quattro serate "La Storia". Tratta dal capolavoro letterario di Elsa Morante e diretta da Francesca Archibugi, la serie è ambientata nella Roma della seconda guerra mondiale e dell'immediato dopoguerra, in un arco temporale che va dal 1941 e il 1947. Il cast è quello delle grandi occasioni: scopriamo, in questo speciale, chi sono i personaggi maggiori e i rispettivi interpreti di questa nuova produzione targata Rai.

Ida Ramundo, vedova Mancuso (interpretata da Jasmine Trinca)

La protagonista della trama è una maestra elementare attenta e generosa: a sua volta figlia di maestri, crede nell'istruzione e trova un po' di serenità solo all'interno dell'aula con i suoi scolari. Il mondo esterno le suscita timore; di discendenza ebraica il fascismo, le leggi razziali e l'occupazione nazista a Roma la spaventano. Rimasta vedova in giovane età, ha due figli: Nino, un adolescente inquieto, e Useppe, frutto di una violenza subìta da un soldato tedesco. Nata a Roma il 24 aprile 1981, Jasmine Trinca, ha iniziato la sua carriera cinematografica a diciannove anni quando ha partecipato a un casting per "La stanza del figlio" di Nanni Moretti. Il film ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes 2001, e la sua performance è stata elogiata. Ha proseguito la sua carriera cinematografica recitando in film come "La meglio gioventù" (2003), che le ha valso un premio come migliore attrice protagonista ai Nastri d'argento 2004. Nel 2005, ha interpretato un ruolo chiave in "Romanzo criminale", diretto da Michele Placido. Nel 2006, ha recitato nel film "Il caimano" di Nanni Moretti. Nel corso degli anni, Jasmine ha continuato a distinguersi con ruoli significativi, tra cui "Il grande sogno" di Placido, "Un giorno devi andare" dd Diritti", "Miele" di Valeria Golino. Nel 2017, ha ottenuto il premio Un Certain Regard come miglior attrice e il David di Donatello per la migliore attrice protagonista per il film "Fortunata", diretto da Sergio Castellitto. Nel 2018 ha fatto il suo debutto teatrale con "La Maladie de la mort" di Alice Birch. Nel 2022 ha diretto "Marcel!", il suo debutto da regista.





Antonio "Nino" Mancuso (interpretato da Francesco Zenga)

Nino è un ragazzo inquieto, che poco gradisce l'ambiente scolastico e decide di abbandonare gli studi universitari, infrangendo così i sogni di laurea di Ida. Ma il peggio è quando decide di arruolarsi volontario nell'esercito fascista. Partecipa dunque ai combattimenti partigiani e attraversa varie tappe, da Napoli agli Stati Uniti. Orfano di padre, ha conflitti anche con la madre e mostra intolleranza verso qualsiasi forma di autorità. Originario di Nocera Inferiore (provincia di Salerno), la famiglia di Francesco Zenga si è poi trasferita a Roma. Giunto ha 17 anni quando inizia a recitare: "La Storia" segna il suo debutto da attore.





Giuseppe, detto "Useppe" (interpretato da Christian Liberti e da Mattia Basciani)

Useppe è il frutto di una tragica violenza sessuale perpetrata da un soldato tedesco contro Ida. Definito "un bambino dallo sguardo celeste e dalla dolcezza quasi soprannaturale, colmo di amore per l'universo, gli uomini e gli animali". Durante l'occupazione nazista a Roma, Ida lotta con determinazione per procurargli cibo, farlo crescere e proteggerlo dalla malattia, che porterà il bambino a passare attraverso cure mediche dopo la guerra. Ida crede che la sua malattia possa essere superata, proprio come è successo a lei in giovane età. Useppe è interpretato da due giovanissimi attori esordienti: Christian Liberti, da piccolo, e Mattia Basciani.



Remo (interpretato da Valerio Mastandrea)

L'oste Remo è il proprietario di un'osteria a San Lorenzo, un capo di quartiere amato e rispettato. La sua è una voce importante per Nino ascolta, ma anche con Ida instaura un bel rapporto. Il suo ruolo è quindi fondamentale quando dovrà fare da intermediario tra Ida e Nino. Remo si rivelerà essere uno dei capi della resistenza armata, agendo come intermediario tra Ida e Nino. Valerio Mastandrea è nato il 14 febbraio 1972 a Roma. Ha fatto il suo debutto teatrale nel 1993 e ha iniziato la sua carriera cinematografica quasi per caso con il film "Ladri di cinema" nel 1994. Nel 1996 ottiene popolarità grazie al suo ruolo in "Palermo Milano - Solo andata". Nel corso degli anni '90 ha recitato anche in film come "Tutti giù per terra" di Ferrario e "L'odore della notte" di Caligari. Nel corso degli anni 2000 lo abbiamo visto in "Non pensarci" di Zanasi e in "La prima cosa bella" di Virzì, che gli ha valso il David di Donatello come miglior attore. Nel 2013, ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per "Gli equilibristi" e come miglior attore non protagonista per "Viva la libertà". Ha continuato a recitare in diversi film, tra cui "La sedia della felicità", "Perfetti sconosciuti", "Fai bei sogni" e nella trilogia di "Diabolik". Nel 2023 lo abbiamo visto in "Adagio" e in "C'è ancora domani", grande successo firmato da Paola Cortellesi. Da segnalare il suo ruolo da produttore per "Non essere cattivo" (2015) di Claudio Caligari e il debutto da regista nel lungometraggio con "Fame", dove ha diretto la sua compagnia - e madre di suo figlio Ercole - Chiara Martegiani.





Giuseppe Cucchiarelli detto Eppetondo (interpretato da Elio Germano)

Il suo vero nome è Giuseppe Cucchiarelli, ma per i più è Eppetondo (così ribattezzato da Useppe). Marmista di professione, è un comunista dal cuore gentile e generoso. Dopo il bombardamento di San Lorenzo, si trasferisce a Pietralata insieme a Ida e Useppe. Sviluppa un'amicizia forte e singolare prima con Useppe e poi con Ida. Quando Nino si unisce ai partigiani, Eppetondo si unisce con slancio alla lotta armata: per proteggere i suoi compagni è disposto a tutto. Elio Germano è nato a Roma nel 1980. Ha iniziato la sua carriera cinematografica da ragazzino, come protagonista del film "Ci hai rotto papà" (1993). Dopo essere stato diretto da registi come Scola, Salvatore, Placido e Abel Ferrara, nel 2007 ha recitato in "Nessuna qualità agli eroi" e ha vinto il suo primo David di Donatello come miglior attore protagonista con "Mio fratello è figlio unico". L'anno successivo lo vediamo in "Tutta la vita davanti" di Paolo Virzì. Successivamente, ha continuato a lavorare con registi di rilievo, ottenendo riconoscimenti per le sue interpretazioni in film come "La nostra vita" (2010), che gli ha valso il premio per la migliore interpretazione maschile a Cannes, e "Il giovane favoloso" (2014), dove ha interpretato Giacomo Leopardi, ottenendo il suo terzo David di Donatello. Nel 2020, ha ottenuto l'Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino per il film "Volevo nascondermi," dove ha interpretato il pittore Antonio Ligabue; e nel 2021, ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per la stessa interpretazione. Nel 2022 lo vediamo ne "Il signore delle mosche" di Amelio; nel 2023 in "Palazzina Laf", debutto da regista di Michele Riondino.





Carlo Vivaldi / Davide Segre (interpretato da Lorenzo Zurzolo)

Carlo Vivaldi, il cui vero nome è Davide Segre, è uno studente ebreo di Mantova e un anarchico non violento. Sopravvissuto alla deportazione della sua famiglia, si unisce attivamente alla lotta partigiana. L'uccisione violenta di un soldato tedesco lo porterà a uno scontro interiore che lo consumerà. Dopo la guerra, rivede Useppe e sviluppa un legame speciale con il bambino, ma i tormenti interiori continueranno a tormentarlo. Romano classe 2000, Lorenzo Zurzolo ha girato degli spot pubblicitari da bambino per poi debuttare in televisione è avvenuto a otto anni, prendendo parte alle serie "Amiche mie" e "Don Matteo". Nel 2012, ha fatto il suo esordio cinematografico nel film "Una famiglia perfetta" diretto da Paolo Genovese. Da allora, ha recitato in diverse serie televisive, tra cui "Questo è il mio paese", "Una pallottola nel cuore" e "Baby". Dal 2018 al 2020, è stato Niccolò nella serie TV distribuita da Netflix, "Baby". Recita, inoltre, nei film "Sconnessi", "Compromessi sposi", "Sotto il sole di Riccione", "Morrison" e nell'internazionale "EO", di Jerzy Skolimowski. Nel 2023 è apparso in "Diabolik - Chi sei?" dei fratelli Manetti.

Santina (interpretata da Asia Argento)

Santina è una prostituta che frequenta stabilmente la casa dei Marrocco: qui è solita leggere i tarocchi, di cui è esperta, interrogata da Filomena e Annita circa la sorte di Giovannino. Ed è proprio a casa Marrocco che conosce Davide Segre, con il quale intreccia una relazione intima, che ingelosisce il suo violento e possessivo accattone. Asia Argento è nata nel 1975 a Roma, figlia del regista Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi. Nel periodo tra il 1984 e il 1989, anche in horror prodotti dal padre come "Dèmoni 2" e "La chiesa" e in "Palombella rossa" di Nanni Moretti. Negli anni successivi, ha ottenuto riconoscimenti vincendo un David di Donatello per "Perdiamoci di vista" (1994) di Carlo Verdone e un secondo David di Donatello per "Compagna di viaggio" (1996) di Peter Del Monte. Ha inoltre recitato in diversi film diretti dal padre, come "Trauma", "La sindrome di Stendhal" e, di recente, in "Occhiali neri". Asia Argento ha inoltre recitato in produzioni internazionali, come "La Regina Margot", "New Rose Hotel", "xXx", e "Last Days". Parallelamente alla sua carriera di attrice, si è avventurata nella regia: il suo esordio dietro la macchina da presa è avvenuto nel 2000 con "Scarlet Diva", seguito da "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa" e "Incompresa".

Vilma (interpretata da Giselda Volodi)

Ida incontra Vilma al ghetto. Quest'ultima si presenta agli altri in modo un po' strano ed è considerata dagli altri ebrei una tipa che vaneggia. La donna è solita riportare le notizie che delle radio straniere, ascoltate dalla signora da cui presta servizio. Giselda Volodi è il nome d'arte di Giselva Mazzantini: figlia dello scrittore Carlo Mazzantini e della pittrice irlandese Anne Donnelly, Giselda, classe 1959, è sorella maggiore della scrittrice Margaret Mazzantini. Dopo il debutto internazionale, avvenuto nel 1991 con "Hudson Hawk - Il mago del furto", prende parte a diversi film, come "Mi fai un favore", "Viol@" e "Pane e tulipani" di Soldini. Successivamente è ancora diretta da quest'ultimo in "Agata e la tempesta", che le vale una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Prende inoltre parte a pellicole come "Le conseguenze dell'amore" di Sorrentino e "Ocean's Twelve" di Soderbergh, "I Vicerè" di Faenza, "Miracolo a Sant'Anna" di Spike Lee, "Grand Budapest Hotel" di Wes Anderson. Il pubblico televisivo italiano la conosce come professoressa Valeria Boschi nella miniserie "L'allieva".

Signora Di Segni (interpretata da Anna Ferruzzo)

Il personaggio ha un negozio di tessuti nella piazza principale del ghetto. Scettica sulle profezie di Vilma, ha un importante incontro con Ida alla Stazione Tiburtina, dopo che tutta la sua famiglia è stata rastrellata, il 16 ottobre del ’43. Nata a Taranto nel 1966, Anna Ferruzzo è una rinomata attrice di teatro, dove ha curato anche diverse regie insieme al marito Massimo Wertmüller. Debutta al cinema nel 2000 in "Azzurro" del 2000, con Paolo Villaggio. Successivamente l'abbiamo visto in film come "Il miracolo", "Saimir", Anime nere" e "Il padre d'Italia. Per la televisione ha recitato nella miniserie "Pane e libertà" e nel film "La leggenda del bandito e del campione". Nel 2023 è apparsa nella miniserie "Per Elisa - Il caso Claps".



Altri personaggi (e rispettivi interpreti):

Günther (interpretato da Lukas Zumbrock)

Domenico (interpretato da Vincenzo Nemolato)

Salvatore (interpretato da Vincenzo Antonucci)

Sora Mercedes (interpretato da Carmen Pommella)

Carulì (interpretata da Flora Gigliosetto)

Rosa (interpretata da Anna De Stefano)

Serafina (interpretata da Rosaria Langellotto)

Giuseppe Primo (interpretato da Arcangelo Iannace)

Filomena Marrocco (interpretata da Antonella Attili)

Annita (interpretata da Ludovica Francesconi)

Nello (interpretato da Josafat Vagni)

Tommaso Marrocco (interpretato da Enzo Casertano)