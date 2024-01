La Storia, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 15 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, il secondo appuntamento con "La Storia", la miniserie diretta da Francesca Archibugi tratta dall'omonimo capolavoro letterario di Elsa Morante. Una intensa produzione realizzata da Picomedia, in collaborazione con Rai Fiction e Thalie Images, che vede questa sera dei risvolti sempre più drammatici avvenimenti, destinati a segnare la vita dei protagonisti.

La Storia – Anticipazioni seconda puntata

Nel primo episodio della serata, Ida e il piccolo Useppe si trovano a dover affrontare la perdita dei loro averi, che li costringe a sfollare a Pietralata. Durante questo esodo, entrano in contatto con nuovi personaggi, tra cui Cucchiarelli, un marmoraro comunista dal cuore gentile e ilare. Il destino li porta inoltrea condividere uno spazio con i Mille, una vivace e numerosa famiglia napoletana. Data la giovanissima età, per Useppe tutto ciò rappresenta un mondo non così drammatico, sviluppando un affetto particolare per Cucchiarelli, a cui affettuosamente dà il soprannome di Eppetondo, e per Carulì, una giovane madre di due gemelline. In tutto ciò, nel corso delle vicissitudini, riappare Nino, che si è trasformato sorprendentemente in un partigiano. Il ragazzo onduce con sé sia Eppetondo che Carlo Vivaldi, uno studente misterioso sfollato insieme a loro, nella lotta armata contro l'occupazione tedesca.

Il secondo episodio della serata - e quarto della miniserie di Rai 1 - continua con grande intensità a seguire i personaggi principali della storia, e vede Nino che porta Useppe alla base partigiana per una giornata intensa. Qui, il giovane protagonista fa la conoscenza di Mariulì e assiste a uno scontro feroce con le forze tedesche. Nel frattempo, a Pietralata, la situazione diventa sempre più pericolosa, costringendo la famiglia dei Mille a partire. Ida e Useppe si ritrovano nuovamente soli, mentre l'oste Remo, rivelatosi un capo partigiano, giunge a loro portando notizie di Nino. La rivelazione dell'esecuzione di Eppetondo getta una nuova ombra sulla loro vita, costringendoli ad abbandonare il capannone ormai deserto. Quale sarà il destino di Ida e dei suoi figli?

Dove vedere "La Storia" in tv e in streaming (15 gennaio)

La seconda puntata della miniserie "La Storia" in onda in prima tv oggi, 15 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

