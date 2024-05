"La stranezza", il film con Toni Servillo stasera in tv: trama e cast

Rai 1 trasmette, per la prima volta in chiaro, il film "La stranezza". In onda oggi, 1 maggio 2024, dalle 21.30, la pellicola si muove tra realtà e finzione e, ambientato nella Sicilia degli anni '20 segue un Luigi Pirandello (Toni Servillo) ispirato da due figure quantomeno curiose (Ficarra e Picone). Molto ricco e variegato il cast diretto da Roberto Andò.

La stranezza: la trama

Il film è ambientato nella Sicilia degli anni '20, e ruota attorno alla figura dell'autore Luigi Pirandello. Il protagonista ritorna nella sua città natale, Girgenti, per organizzare il funerale della sua anziana balia, Maria Stella. Durante questa visita, Pirandello si imbatte in due becchini eccentrici, Sebastiano Vella e Onofrio Principato, che gli rivelano di essere coinvolti in un'impresa teatrale amatoriale. La trama segue le vicende di Pirandello e dei due becchini mentre si preparano per lo spettacolo teatrale e affrontano le proprie difficoltà personali. Pirandello è tormentato dai personaggi dei suoi drammi e da una crisi creativa, mentre i becchini affrontano problemi familiari e sentimentali. Lo spettacolo della compagnia amatoriale va in scena al Teatro di Santa Lucia, ma è segnato da una serie di eventi sfortunati che includono l'interferenza di un impiegato comunale, rivelazioni di tradimenti e conflitti personali tra gli attori; ma Pirandello trova nuova ispirazione nelle vicende dei becchini e nelle reazioni del pubblico. Sei mesi dopo, Bastiano e Nofrio vengono invitati da Pirandello a Roma per assistere alla prima del suo nuovo spettacolo "Sei personaggi in cerca d'autore".

Il film "La stranezza", diretto da Roberto Andò e scritto dal regista insieme a Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, rappresenta un viaggio tra realtà e finzione, ispirato a personaggi realmente esistiti ma narrato con una certa dose di immaginazione. Nonostante la storia non sia basata su eventi reali, riesce a catturare il pubblico e a distinguersi nel panorama cinematografico italiano, spesso restio a premiare narrazioni di questo tipo. Il film ha ottenuto un notevole successo al botteghino, diventando il film italiano di maggior incasso del 2022 con circa 5 milioni di incasso. Mentre la creazione artistica è presentata come un intreccio tra vita e teatro, con un continuo scambio di influenze che si arricchisce della profondità di Pirandello, i personaggi interpretati da Ficarra e Picone sono descritti come maschere capaci di trasporre costantemente il confine tra tragico e comico. Completano il cast una serie di attori noti, utilizzati in piccoli e curiosi ruoli.

Cast e personaggi

Il cast del film è così formato (attori e rispettivi ruoli):

Toni Servillo (Luigi Pirandello)

Salvatore Ficarra (Sebastiano "Bastiano" Vella)

Valentino Picone (Onofrio "Nofrio" Principato)

Giulia Andò (Santina Vella)

Rosario Lisma (Mimmo Casà)

Donatella Finocchiaro (Maria Antonietta)

Aurora Quattrocchi (La balia Maria Stella)

Galatea Ranzi (madre)

Fausto Russo Alesi (padre)

Tuccio Musumeci (Calogero Interrante)

Luigi Lo Cascio (capocomico)

Renato Carpentieri (Giovanni Verga)

Tiziana Lodato (Sidora)

Dove vedere "La stranezza" in tv e in streaming

Il film "La stranezza" va in onda mercoledì 1 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

