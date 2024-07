La Talpa: salta Ilary Blasi alla conduzione? L'indiscrezione da una "fonte attendibile"

Solo lo scorso maggio Ilary Blasi era in lizza per condurre la nuova edizione de "La Talpa", il reality show che dovrebbe andare in onda sui canali Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva. Ora è uscita una notizia che pare confermare esattamente il contrario, ovvero che l'ex conduttrice de "L'Isola dei Famosi", in questi giorni al timone del programma "Battiti Live" al fianco di Alvin, non avrà alcun ruolo nel progetto. Ma vediamo insieme cosa è emerso nelle ultime ore al riguardo e chi ha lanciato il rumor che sta facendo tanto discutere.

La Talpa: salta la conduzione di Ilary Blasi? L'indiscrezione

Non è passato molto tempo da quando è giunta la notizia che Ilary Blasi, molto probabilmente, avrebbe condotto la nuova stagione de "La Talpa" dopo 16 anni dall'ultima edizione, e in effetti molti fan dello show davano ormai per certa la sua presenza in "studio", così come tanti addetti ai lavori. Sembra, però, che all'ultimo minuto qualcosa non sia andato come previsto, anche se i motivi non sono stati svelati. Oggi, infatti, la giornalista Grazia Sambruna sul portale Mowmag ha pubblicato una dichiarazione rilasciata "da una gola profonda e bene informata", che ha reso noto al grande pubblico il fatto che la conduttrice non avrebbe più un ruolo nella produzione: "Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma qualcosa poi sarebbe andato storto. ‘Per fortuna’, commenta la nostra fonte…".

Ecco chi potrebbe sostituire la Blasi

A quanto pare, non dovremo nemmeno aspettare troppo tempo prima di scoprire chi sarà il nuovo conduttore de "La Talpa": "Nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto…", si legge sul sito. Chi potrebbe essere il/la fortunato/a? Ricordiamo che nei mesi scorsi sono stati segnalati diversi nomi di possibili presentatori dello show, e tra questi c'erano Enrico Papi, il quale a fine luglio presenterà su Italia 1 "Tilt – Tieni il tempo", e Silvia Toffanin, che ha riscontrato un forte successo di pubblico alla guida di "Verissimo". Per saperne di più non ci resta che aspettare le prossime settimane.