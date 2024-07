La Talpa, Ventola primo concorrente ma Mediaset vuole la coppia Leotta- Karius: le indiscrezioni

Si lavora duro sotto il sol leone per preparare la nuova stagione tv. Tra le produzioni particolarmente impegnate in questo momento, c’è quella de La Talpa, il reality che, dopo anni di ripensamenti, tornerà in autunno sulle reti Mediaset. Si lavora per mettere a punto tutti i dettagli del nuovo programma, ma qualche notizia sta già trapelando. E oggi c’è chi lancia in rete il nome del primo concorrente de La Talpa, dopo le indiscrezioni sulla conduzione.

Il reality sembrava destinato ad essere il nuovo programma guidato da Ilary Blasi, ma le ultime voci, insistentissime, parlano di uno show tolto in corsa all’ex signora Totti per essere affidato invece alla stella, sempre più brillante, di Diletta Leotta.In molti hanno rilanciato l’indiscrezione, e qualche giorno fa TvBlog ha sostenuto che ci sono trattative in corso tra Mediaset e la conduttrice .

Ora arriva una nuova indiscrezione, ma data per certa, la prima sul cast dei concorrenti. A lanciarla è DavideMaggio.it, che dà per sicura l’anticipazione del primo nome dei personaggi che vedremo all’opera ne La Talpa il prossimo autunno.

Il primo ad essere stato arruolato nel cast del reality sarebbe l’ex calciatore di Bari e Inter, Nicola Ventola. L’ex attaccante è un nome noto per la carriera sportiva ma anche per quella di commentatore su BoboTv e frequenta spesso e volentieri il mondo dello spettacolo.

Ma non finisce qui, perché, in questo momento di fermento e preparativi i rumors si rincorrono a grande velocità e a rilanciare è TvBlog che racconta di una “suggestione” davvero clamorosa che riguarda il neo marito di quella che, sempre secondo la testata dovrebbe essere la conduttrice del reality, ovvero Diletta Leotta. Si parla infatti del desiderio di avere come concorrente il portiere Loris Karius, convolato a nozze con la conduttrice qualche settimana fa e padre di sua figlia Aria.

Ma i nomi si rincorrono. Tra i “provinati”, secondo lo stesso portale, ci sarebbero la coppia Veronica Peparini- Andreas Muller, Jastine Matters, Gilles Rocca e l’imprenditore Mariano Di Vaio.