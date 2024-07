"La torre di Babele" con Corrado Augias, stasera in tv "Roma, mito o decadenza?"

Corrado Augias è il protagonista della prima serata di La 7: a partire dalle 21.15 la rete ripropone oggi, 10 luglio, a partire dalle 21.20, la puntata de "La torre di Babele” dal titolo "Roma, mito o decadenza?". La città Eterna tra Storia e mito: un discorso tra passato e presente, impreziosito da ospiti d'eccezione.

La torre di Babele: le anticipazioni di questa sera

La puntata di "La Torre di Babele", condotta da Corrado Augias e riproposta questa sera da La7 ha come titolo "Roma, mito o decadenza?". Questo appuntamento è particolarmente stimolante anche grazie alla partecipazione di illustri ospiti quali Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, e lo scrittore Giancarlo De Cataldo, che contribuiscono ad animare la discussione in studio.

Il mito di Roma ha attraversato millenni e continenti, diventando parte integrante del patrimonio culturale di Europa, Asia e Africa, fino a influenzare la cultura globale. Roma, con una storia che abbraccia quasi tre millenni, dalla città arcaica all'impero, dai papi fino ai giorni nostri, rappresenta un unicum nella storia mondiale. In parallelo, il pubblico e i media inglesi celebrano la mostra "Legion" al British Museum di Londra, che offre una panoramica sulla vita ai tempi dell'Impero Romano. Ma Roma si trova oggi in una fase di declino, evidenziata dal fallimento della sua candidatura come città ospitante di Expo 2030.

Oltre a Cazzullo e De Cataldo, il programma vede la partecipazione di altri esperti e personalità di spicco. Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, offrirà il suo punto di vista, mentre la scrittrice Melania Mazzucco e la storica Michela Ponzani arricchiranno il dibattito con le loro conoscenze.

Si discute, quindi, sulla grandezza passata e il presente difficile di Roma, ma si fornisce anche un'ampia visione sul ruolo storico e culturale della città Eterna, analizzando le implicazioni del suo mito sulla società contemporanea e su un futuro alquanto complesso e incerto.

Dove vedere “La torre di Babele” in tv e in streaming

Il programma con Corrado Augias "La torre di Babele" va in onda oggi, 10 luglio, a partire dalle 21.20 su La 7. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

