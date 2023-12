"La torre di Babele" con Corrado Augias, stasera in tv: le anticipazioni

Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, "La torre di Babele”, il nuovo programma condotto da Corrado Augias, torna oggi, 11 dicembre 2023, dalle 21.15 su La 7. Il format promette un viaggio attraverso temi storici, culturali, politici ed economici, esplorando le connessioni tra passato e presente. Questa sera si parla del mondo giovanile, costretto a sfide complesse in vista di un futuro non rassicurante.

La torre di Babele: le anticipazioni di questa sera

Nella prima puntata de “La Torre Di Babele“, l’ospite di prestigio è stato lo storico e divulgatore Alessandro Barbero. La sua presenza ha arricchito il programma di La7 offrendo una chiave di lettura per interpretare il presente attraverso la lente della storia, in un viaggio nel tempo che, partendo dalla caduta dell’Impero Romano, ha esplorato le analogie tra diverse epoche storiche; con un focus particolare sulla conferenza di Jalta al termine della Seconda Guerra Mondiale e un dibattito al quale hanno partecipato personalità autorevoli come il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari, gli storici Luciano Canfora e Marco Mondini, e l’economista Lucrezia Reichlin.

Condotto da Corrado Augias,"La torre di Babele" si propone di affrontare in modo articolato una varietà di temi, offrendo una visione poliedrica e profonda. Tutto ciò attraverso incontri con esperti e personalità di spicco, creando un dialogo avvincente sulla connessione tra passato e presente.

“Quando eravamo giovani“ è il titolo del secondo appuntamento de "La torre di Babele", in onda oggi, lunedì 11 dicembre, dalle 21:15 su La7. Si analizzerà la condizione dei giovani, a cui tocca costruire il nuovo mondo in un’Italia che il Censis racconta annichilita dalle paure. Una società in cui anche ragazzi e ragazze esprimono il “dissenso senza conflitto” e continuano a diminuire in numero, a causa del calo delle nascite e degli espatri se ne contano 10 milioni contro i 13 del 2013. Saranno solo 8 milioni nel 2050.

Ospiti in studio lo scrittore Michele Serra e dalla scrittrice Viola Ardone. Offriranno il loro contributo anche la psichiatra Laura Dalla Ragione, lo psicoanalista Massimo Recalcati e gli studenti del Liceo classico Carducci di Milano e dell’Istituto superiore Morone di Caivano.

Dove vedere “La torre di Babele” in tv e in streaming (11 dicembre)

La seconda puntata di "La torre di Babele" va in onda lunedì 11 dicembre a partire dalle 21.20 su La 7. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

