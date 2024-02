La TV fa 70, Maria De Filippi: “In tanti anni la Rai non mi ha mai fatto una proposta, non hanno bisogno di me”

“La numero uno della televisione italiana” così Massimo Giletti, durante la serata evento la TV fa 70, presenta il collegamento con Maria De Filippi dagli studi di Amici. Cos’ era la tv per te? Gli chiede, come prima domanda il conduttore e la regina dei programmi Mediaset ricorda che non avrebbe mai immaginato che quel mondo sarebbe stata la sua vita: “Io non ho mai pensato che avrei lavorato in televisione, mai. Sono partita giovane quando mi hanno offerto un lavoro a Roma, ma io sarei restata volentieri a Pavia, ci stavo benissimo a casa. Mio padre era contrario alla mia venuta a Roma, mia madre che era una donna emancipata, rimasta orfana di padre a 18 anni e che aveva sempre lavorato, quando mi hanno offerto il lavoro a Roma mi ha spinto ad accettare. Il primo weekend sono tornata a casa e lei mi ha rimesso sul treno dicendomi di non tornare prima di 20 giorni, in modo da capire che la mia vita era a Roma e non più là, ma io sarei rimasta volentieri a casa ancora”.

La conduttrice ricorda il successo dei suoi esordi in tv, con la prima edizione di Amici che all’epoca era un programma in cui un nutrito gruppo di adolescenti parlavano di temi che venivano fuori parlando tra loro, o leggendo le lettere di altri adolescenti da casa. “Dopo il primo anno di Amici io ebbi tre offerte dalla Rai”, ricorda la De Filippi, “una proposta per Rai Uno, una per Rai Due (Mixer giovani) e una per Rai Tre” “ma intervenne Confalonieri” dice Giletti e la De Filippi conferma. Poi il conduttore abbozza una domanda, se dovesse arrivare una proposta dai dirigenti Rai, ha mai pensato…E la risposta della conduttrice è clamorosa e, per certi versi sorprendente: “In tutti questi anni nessuno della Rai mi ha mai fatto una proposta, credimi. E hanno fatto bene: hanno tanti conduttori bravissimi non hanno certo bisogno di me!” dice, mentre Gilette chiama l’applauso per “la modestia di Maria”.

Maria De Filippi: "Dopo via Fauro è stato Maurizio Costanzo ad aiutare me: non dormivo più"

Dopo aver guardato insieme i video delle storiche trasmissioni Rai di Maurizio Costanzo, Massimo Giletti ricorda con la De Filippi l’attentato mafioso di Via Fauro contro l’auto del giornalista e della moglie che, ricorda Giletti, si è salvata per miracolo. “Maurizio mi disse: Maria è stata la mia forza”, racconta il conduttore che poi chiede alla De Filippi, “Ma tu invece, come hai superato quell’evento?”

“Quando lui dice questa frase è gentile”, rivela la conduttrice, “Perché io all’epoca ero diventata davvero pesante, una rompiscatole. Ho fatto blindare tutta casa, la bomba era scoppiata alle dieci meno un quarto e io tutte le sere mi agitavo a quell’ora e non dormivo più. Lui non ne poteva più a parlare di mafia fino alle 2 di notte, e mi disse di fare l’ipnosi e in effetti mi aiutò perché tornai a dormire. In quella circostanza fu totalmente lui di aiuto e di supporto a me.”

Poi, Giletti ricorda che Costanzo stesso “incoronò” Maria De Filippi come sua erede, ma su questo la regina di Canale 5 è categorica: “Non mi piace la parola erede. Prendo le distanze da questa parola perchè la parola erede ha il presupposto della morte e quindi io quella la rinnego”.