La Tv fa 70, Pippo Baudo ha "inventato" pure Fiorello: il giallo del primo provino raccontato dai due protagonisti

La lunga maratona di La Tv fa 70 inizia subito con il chiarimento di quello che viene definito un grande “giallo” della storia della televisione degli ultimi anni. La trasmissione in prima serata su Rai Uno parte con Piero Chiambretti che scarrozza il conduttore della trasmissione Massimo Giletti a bordo di un’auto d’epoca di servizio della Rai su e giù per viale Mazzini, ricordando i loro esordio. Per entrambi, questa serata segna il rientro sul piccolo schermo dopo una lunga assenza.

Si passa poi in studio dove la serata inizia con l’iconica sigla di Canzonissima, Zoom Zoom e con il primo ospite: Amadeus, introdotto da Giletti come l’uomo che ha avuto il merito di portare la realtà contemporanea sul palco del suo Sanremo.

Amadeus, alla domanda di Giletti ribadisce che quello appena concluso è stato il suo ultimo Sanremo, ma dà consigli al prossimo direttore artistico, che, suggerisce, potrebbe essere Giletti che ride e sottolinea: “Ma se nemmeno sono rientrato!” I consigli di Amadeus sono: aspettatevi tante telefonate, porte sempre un po’ di sale in tasca, e soprattutto procuratevi la benedizione di Pippo Baudo.

Giletti aggiunge, scerzando: “E se invitate ospiti stranieri fategli mettere calzari o piedi nudi”. A questo punto viene lanciato il collegamento con Pippo Baudo, che partecipa alla serata in collegamento dal suo studio e tutto l’Auditorium del Foro Italico tributa a Baudo una standing ovation.

Pippo Baudo su Sanremo: "Non ci credo che Amadeus lascia"

La prima cosa che Baudo dice è la sua sul fatto che Amadeus non darà più Sanremo:“Io non ci credo: è solo stanchezza, ci riprenderà. Io mi sono fermato anche dopo cinque edizioni consecutive, ma idealmente non mi sono mai fermato: Sanremo è stato sempre nel mio cuore, anche quest’anno l’ho seguito e complimenti ad Amadeus”.

Poi Massimo Giletti annuncia che è in grado di svelare per la speciale serata de La Tv fa 70, “uno dei gialli più grandi della televisione” e, rivolgendosi a Baudo dice: “Hai scoperto decine di talenti, ma si dice che un talento ti sia sfuggito”.

Si tratta di Fiorello che partecipa con un video registrato in cui racconta la verità sul provino fatto con Baudo.“Parliamo di un provino del 1985, dobbiamo sfatare la bocciatura di Pippo Baudo perché non fu assolutamente così anzi”, spiega Fiorello

“Il coreografo Greco venne in vacanza nel villaggio in Sardegna dov’ero animatore e mi segnalò a Baudo, e trovai il messaggio di “richiamare Baudo”, mi disse: “Mi hanno detto che sei bravo, ti voglio vedere”, però non è che mi disse di fare un provino, quindi non avevo capito, non avevo preparato nulla. Arrivato al Teatro delle Vittorie ho capito che era un provino per Fantastico, c’erano 500 persone in attesa che ripassavano i pezzi, io non avevo nulla perciò arrivai davanti alla telecamere e dissi, “ho un problema, non ho i soldi per tornare indietro, è possibile avere il rimborso ora?” Tutti pensavano che io stessi facendo un pezzo comico, ma io in realtà ero serio, ma più dicevo questa cosa e più loro ridevano. Iniziai a raccontare la mia vita, il lavoro al villaggio turistico, poi Baudo disse al maestro Caruso di mettersi al piano per farmi cantare e io improvvisai un blues che faceva così: “devo andare a casa ma non ho i soldi per tornare”… Tutto questo durò 40 minuti. Quando finì tutto mi disse appunto “non sei adatto a questa cosa ma in futuro ti chiamerò”. E lo fece quando andò a Mediaset. Quindi la verità è che aveva capito esattamente il mio potenziale. Grazie Pippo, ti ringrazio tantissimo.”