La TV fa 70, la stoccata di Massimo Giletti ad Antonella Clerici: “Ti vedo dopo sei anni di esilio, non sei mai venuta da me…”

Nella lunga serata di La TV fa 70, il programma che celebra 70 anni di televisione in Italia, Massimo Giletti accoglie due grandi conduttori: Paolo Bonolis (40 anni di carriera) e Antonella Clerici (quest’anno a quota 36), ma accogliendo la collega non sfugge ai più attenti tra il pubblico una battuta del conduttore:“Sono sei anni di esilio che non vedo la Clerici, lui (Bonolis ndr) veniva a LA7,tu invece no” dice Giletti alla signora del mezzogiorno di Rai Uno“Eh, non mi lasciavano”, risponde lei, ma il collega non sembra affatto convinto della risposta tanto che, sorridendo, risponde: “Sì, vabbè. Facciamo finta…”

Frecciata lanciata, ma poi la conversazione con i due big della tv italiana va avanti, con Bonolis che spiega cosa è cambiato secondo lui dagli anni lontani dei suoi esordi:“Forse manca oggi l’aspetto pionieristico quando ho iniziato nell’80 c’era il piacere di esplorare territori nuovi, ora non c’è più però finche mi danno retta io propongo.”

Poi Massimo Giletti parla con Antonella Clerici del rapporto tra donne e tv e del sessismo di cui si parla tanto, il conduttore chiede se lei sia mai stata vittima di sessismo e lei risponde: “ Io non ho mai avuto questi problemi. Ho iniziato da ragazzina, avevo 18 anni, ero anche carina. A me non è mai capitato che mi dicessero se vuoi lavorare fai qualcosa,

Il conduttore vuole approfondire e rilancia con una battuta un po’ infelice: “Ma secondo te gli uomini capiscono”…

La risposta di Antonella Clerici è questa:“Beh, premesso che è un argomento molto spinoso e molto ampio, però se tu fai capire che non ce n’è e soprattutto quando ti dicono allora ci vediamo in albergo per parlare io ho sempre risposto no, ci vediamo in orario di lavoro in ufficio lì capiscono che non ce n’è.”

Giletti sottolinea poi che Amadeus gli ha appena confermato che non farà Sanremo, facendo capire che i suoi due ospiti potrebbero aspirare a prenderne il posto e a quel punto si passano in rassegna i momenti più memorabili dello storico Sanremo 2005. E’ comunque curioso per il pubblico vedere questo momento condiviso da due conduttori che, fino alla scorsa settimana, si sono battuti uno contro l’altro ogni venerdì in prima serata con l’ultima edizione di Ciao Darwin contro la nuova di The Voice Senior.