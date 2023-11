La verità inventata - A Thousand Lines, la storia vera dietro il film

Va in onda oggi, lunedì 6 novembre, alle 21:20, su Rai 3, "Cinema dossier - La verità inventata". Questa serata speciale, propone, in prima visione tv, il film tedesco "La verità inventata - A Thousand Lines," con la regia di Michael Bully Herbig. Prima della trasmissione, avremo un approfondimento interessante condotto da Federica Sciarelli - nota al pubblico della rete per lo storico "Chi l'ha visto?"- sul tema delle "fake news," con la partecipazione di Davide Desario, noto giornalista e scrittore italiano, nonché direttore dell'agenzia di stampa Adnkronos, e Piero Iezzi, CEO e cofondatore di Swascan, un esperto di cyber security. La Sciarelli, autrice di un libro sulle truffe tecnologiche online, e i suoi ospiti si confronteranno su tematiche cruciali come la verifica delle fonti, la capacità di distinguere la verità dalla menzogna e la confusione spesso generata dalla disinformazione.

La verità inventata - A Thousand Lines: la storia vera

Dopo l'introduzione va in onda il film "La verità inventata - A Thousand Lines", un lungometraggio che racconta quella che in Germania è considerato il più grande scandalo mediatico dal 1983, quando la rivista "Stern" pubblicò i falsi diari di Hitler.

Il caso è quello del giornalista Claas Relotius che lavorava per la rivista tedesca "Der Spiegel". La sua carriera raggiunse l'apice prima di essere smascherato dal suo collega freelance, Juan Romero. Le sue esclusive scoperte e indagini si basavano su notizie fasulle e distorsioni della realtà. Nel film, adattato dall'omonimo libro di Juan Moreno, la rivista "Chronik" di Amburgo affida l'incarico della realizzazione di un'inchiesta sui migranti messicani desiderosi di attraversare il confine degli Stati Uniti al loro giornalista principale, Lars Bogenius. Quando Bogenius invia il suo reportage via email direttamente dalla terra d'oltreoceano, il suo collega freelance, Juan Romero, si accorge dell'assenza di prove materiali a supporto delle affermazioni del reportage.

Juan individua un potenziale scandalo e informa la dirigenza della rivista. Tuttavia, anziché sostenere Juan, decidono di schierarsi dalla parte di Bogenius, giacché è in gioco la reputazione della rivista. Nonostante ciò, Juan decide di continuare la sua indagine per preservare la sua stessa reputazione e la credibilità di tutta la comunità giornalistica. Per "Der Spiegel", l'ardua decisione di rendere pubblica questa notizia, avvenuta il 19 dicembre 2018, è stata tutt'altro che semplice. La rivista ha dovuto ammettere che una delle sue firme più celebrate, vincitrice di numerosi riconoscimenti giornalistici, aveva chiaramente manipolato o addirittura inventato gran parte dei suoi reportage e delle sue interviste.

Il regista Michael Bully Herbig dirige per questa pellicola: Elyas M'Barek, Jonas Nay, Marie Burchard, Michael Ostrowski, Michael Maertens, Jörg Hartmann.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (6 novembre)

La serata "Cinema dossier - La verità inventata" va in onda oggi, lunedì 6 novembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay. sia in diretta streaming che on demand.

