La Vita in Diretta: gaffe clamorosa su Sylvester Stallone, il video dello scivolone hot

Arriva la prima gaffe della nuova edizione de La vita in diretta, lo show pomeridiano di Rai1 condotto da Alberto Matano. Nella puntata di venerdì 15 settembre 2023, infatti, il noto programma di intrattenimento che fa compagnia agli spettatori di Rai1 ogni giorno con notizie di cronaca, costume e numerosi dibattiti è stato "vittima" di un clamoroso scivolone hot sul personaggio di Sylvester Stallone che sta facendo il giro del web. Cosa è successo? Tutta colpa di un errore di scrittura, un piccolo sbaglio che, per quanto apparentemente innocuo, è stato fatale per La vita indiretta facendo sfociare il programma in una battuta di cattivo gusto e a sfondo sessuale.

Dopo aver lanciato un servizio curato da Raffaella Longobarsi, storica inviata de La vita indiretta, sul divo di Hollywood Sylvester Stallone arrivato a Roma per diverse ragioni lavorative, è comparsa una scritta sullo schermo che ha lasciato i telespettatori di stucco. È stato impossibile, infatti, non notare il clamoroso errore di battitura dove, al posto di "folla" è stato scritto "fallo". Ed è così che Sylvester Stallone, per lo show di Rai1, è stato accolto da un "bagno di fallo" a Roma e non da un bagno folla.

Questa gaffe ci ha messo pochissimo a finire sul web e a fare il giro dei social provocando numerosi commenti sulla trasmissione e su questo scivolone impressionante di Rai1 a soli pochi giorni dall'inizio della nuova stagione televisiva. La redazione ha subito preso provvedimenti cambiando la scritta dopo pochi secondi dalla messa in onda ma ormai il danno era già fatto.

E se l'errore c'è stato e si poteva evitare, una cosa positiva da questa gaffe ne è venuta fuori: un bel po' di chiacchiericcio e, di conseguenza, popolarità che, bisogna dire, fa sempre bene, specialmente in tv.