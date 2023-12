La vita privata di Al Bano: età, figli, Loredana Lecciso, ex moglie Romina, nipoti, Instagram

80 anni compiuti lo scorso maggio, Al Bano è da decenni una delle voci più note del panorama musicale italiano. In occasione della giornata di Santo Stefano, Canale 5 ripropone oggi, in prima serata, il suo spettacolo "Al Bano 4 volte 20", sho che, registrato all'Arena di Verona, riassume una carriera fatta di tanti grandi successi. L'occasione ci permette di attraversare, in breve, il suo percorso privato, dalle origini ai nipoti.

La vita privata di Al Bano

Al Bano Carrisi è nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in Puglia, da Carmelo Carrisi e Jolanda Ottino. La sua famiglia proveniva da una tradizione agricola, essendo entrambi i genitori contadini. Queste radici semplici e legate alla terra hanno contribuito a plasmare la personalità di Al Bano, che ha mantenuto un forte legame con la sua terra d'origine nel corso degli anni. La promessa fatta da Al Bano al padre, di avviare un'azienda vitivinicola è diventata un progetto importante per Al Bano, che ha intrapreso la produzione di vini pugliesi come il "Don Carmelo," dedicato al padre.

Il cantante ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica fin dalla giovane età, imparando a suonare la chitarra e distinguendosi per la sua voce potente.

La sua carriera è decollata negli esordi grazie alla collaborazione artistica con Romina Power, anch'essa cantante e attrice. Brani indimenticabili come "Felicità" hanno segnato un'epoca, consolidando la loro reputazione non solo come coppia nella vita, ma anche come duo musicale di grande successo.

La vita privata di Al Bano è stata altrettanto intensa. Nel 1970, ha sposato Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian. La coppia ha dato alla luce quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Tuttavia, la tragedia ha colpito la famiglia nel 1994 con la scomparsa di Ylenia, avvenuta a New Orleans (Stati Uniti), misteriosa e mai chiarita; un evento che ha contribuito alla loro separazione nel 1999.

Successivamente, Al Bano ha intrapreso una relazione con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli: Jasmine e Albano Jr. La loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, culminando nella separazione nel 2018. Superata la crisi, i due sono tornati insieme, conducendo da quel momento una vita più discreta e lontana dai riflettori.

Al Bano e Romina sono nonni: a settembre del 2021 è nato Rio Ines, ma Cristel aveva già avuto altri due figli, Kay Tyrone e Cassia Ylenia.

Al Bano ha un profilo Instagram ufficiale, dove posta foto inerenti alla sua professione e parentesi di vita privata: di seguito un toccante ricordo dedicato a Ylenia, l'amata figlia scomparsa.

