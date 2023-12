La vita privata di Elisa: età, chi è il marito Andrea, figli, dove vive, Instagram

Elisa è ormai da molti anni una delle voci più amate del nostro panorama musicale. Canzoni che fanno da colonna sonora di molti ascoltatori e che trovano nella serata del 24 dicembre 2023 una intensa testimonianza grazie allo speciale "Elisa - Buon Natale anche a te", in onda in prima serata su Canale 5. Musica a parte cosa sappiamo di Elisa? Dall'età al marito, dai figli a Instagram: conosciamola meglio.

La vita privata di Elisa

Elisa Toffoli, conosciuta semplicemente come "Elisa", è nata a Trieste il 19 dicembre 1977 e ha trascorso la sua infanzia tra Gorizia e Monfalcone. Sin da bambina, Elisa ha dimostrato una grande passione per l'arte, esplorando la danza, la recitazione, la pittura e, soprattutto, la musica. Crescendo, ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni all'età di 11 anni, ispirandosi a artisti come Aretha Franklin e Jim Morrison e, successivamente, a Bjork.

La carriera di Elisa è decollata a soli 19 anni, ma è stata con la sua partecipazione e vittoria al Festival della Canzone italiana che ha ottenuto il riconoscimento su scala nazionale vincendo, nel 2001, con la canzone "Luce (tramonti a nord est)". Tuttavia, Elisa non è solo una cantante dalla voce inconfondibile. Nel corso degli anni, ha svolto ruoli multipli, tra cui regista per videoclip musicali, scrittrice, doppiatrice, fotografa e attrice per sceneggiature teatrali.

Nel 1996, durante i suoi concerti in giro per l'Italia, Elisa ha incontrato Andrea Rigonat, il chitarrista che sarebbe diventato suo marito nel 2015. La loro unione ha portato alla nascita di due figli, Emma Cecile, nata nel 2009 e Sebastian, venuto al mondo nel 2013. La coppia ha celebrato il loro amore in una cerimonia intima nella Basilica di Sant'Eufemia a Grado, in provincia di Gorizia.

Andrea Rigonat, oltre a essere il marito di Elisa, è un chitarrista di successo e produttore musicale che ha suonato un ruolo fondamentale nella carriera della talentuosa artista. La loro collaborazione si estende anche al lato professionale, con Andrea che ha contribuito alla produzione dell'album "Heart" di Elisa e ha collaborato con altri artisti di fama nazionale come Tiziano Ferro e Marco Mengoni.

La vita di Elisa non è solo centrata sulla musica, ma anche sull'impegno sociale e ambientale. La coppia ha sostenuto iniziative come "Music for the Planet" di Legambiente, piantando alberi per contrastare la crisi climatica. Nel corso degli anni, Elisa ha affrontato sfide personali, tra cui la perdita degli zii a causa del Covid-19 nel 2021 e alcuni problemi di salute che hanno portato al rinvio di alcune date del suo tour nel 2022.

La cantante triestina ha vissuto per diversi anni a Milano, come indicato da immagini e video condivisi. Più recentemente, è emerso che Elisa è tornata, insieme al marito e ai figli, alle sue radici nel Friuli, dove ha acquistato una casa di campagna immersa nel verde. Sebbene siano limitate le informazioni sulla sua dimora, alcune immagini condivise rivelano ambienti luminosi, con soffitti alti e arredi nei toni del bianco e del beige.

Sul finire del 2023 Elisa ha annunciato pubblicamente il desideri di volersi prendere una pausa dal lavoro, per poter dedicare più tempo a sè stessa e alla sua famiglia. Al quodidiano Il Messaggero ha dichiarato: "Mi fermo. Ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata. Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi. Magari mi divertirò facendo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene".

Elisa ha un profilo ufficiale di Instagram dove è solita postare immagini e video inerenti alla sua professione, tra palcoscenico e dietro le quinte.

