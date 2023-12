La vita privata di Federica Panicucci: età, chi è il fidanzato Marco Bacini, figli, ex marito, Instagram

Il 25 dicembre 2023 Federica Panicucci conduce "Il Concerto di Natale in Vaticano", in onda su Canale 5 dalle 21.20. Si tratta dell'ennesima occasione, per la conduttrice, di fare da padrona di casa ad un evento che coniuga musica e beneficanza. La sua lunga carriera è comunque versatile e prolifica; ma cosa sappiamo della Federica Panicucci privata? Dall'ex marito all'attuale compagno, dai figli alle curiosità. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

La vita privata di Federica Panicucci

Federica Panicucci, nata il 27 ottobre 1967 a Cecina, in provincia di Livorno, è da anni una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, il cui percorso affonda le radici in una carriera iniziata a soli 20 anni. Le sue prime esperienze televisive la vedono protagonista come centralinista nel celebre programma "Portobello" di Enzo Tortora, aprendo le porte a un futuro ricco di successi.

La sua carriera, lunga e apprezzata, è stata recentemente arricchita da un prestigioso riconoscimento: una Laurea ad Honoris Causa in Editoria e Giornalismo radiofonico. Un tributo al suo impegno e alla sua versatilità nel mondo del giornalismo.

Nella sua vita personale si intrecciano amori e relazioni significative. La sua storia più duratura è stata con il noto DJ Mario Fargetta, con cui ha condiviso venti anni di vita e una famiglia. Il matrimonio nel 2006 ha dato i frutti di due figli, Sofia (nata nel 2005) e Mattia (classe 2007). Nel 2015, nonostante la separazione, la coppia ha dimostrato una matura gestione della situazione, mantenendo un rapporto amichevole per il bene dei loro figli.

Il destino ha poi portato Federica a incontrare Marco Bacini, imprenditore di successo e fondatore di MB Management. La loro relazione, iniziata nel 2016, è diventata un connubio di amore e impegno imprenditoriale, culminando nella promessa di un futuro matrimonio, annunciato con gioia nel 2022. La Panicucci, oltre a essere una conduttrice amata, ha abbracciato il mondo della moda attraverso la collaborazione con Bacini, tramite il brand "Let’s Bubble".

La presenza di Federica sui social media, con l'account Instagram @federicapanicucci, è seguita da oltre un milione di fan che amano seguire i dettagli della sua vita, dalle immagini di famiglia agli aggiornamenti sulla sua carriera.

Federica Panicucci emerge dunque come una donna capace di bilanciare carriera e vita personale con discrezione ed eleganza, positività e determinazione.

Chi vuole conoscere meglio Federica Panicucci può acquistare il suo libro "Il coraggio di essere felice", pubblicato nel 2020 da Sperling & Kupfer. La descrizione ufficiale recita "Il coraggio di essere felici è una forza dirompente capace di plasmare la nostra vita, ma per riuscirci servono forza, fatica e, appunto, coraggio. E quando pensi che «tanto ormai la mia vita è così e non cambierà», ecco, è in quel preciso istante che devi impegnarti al massimo. E allora accadrà quell'evento inatteso che modificherà il corso delle cose, ma devi essere capace di accogliere il cambiamento, e solo se avrai l'atteggiamento giusto potrai farlo tuo".

