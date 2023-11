La vita privata di Gerry Scotti: età, moglie, figli e nipoti, Instagram

Giovedì 16 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5, Gerry Scotti fa rivivere un format a lui caro: "Io canto". Da anni tra i conduttori più amati in assoluto della nostra tv - emblematico l'appellativo di "zio Gerry" da parte di molti fan - andiamo per l'occasione alla scoperta della sua vita privata: dall'ex moglie all'attuale compagna, dal figlio ai nipoti.

La vita privata di Gerry Scotti

Gerry Scotti,all'anagrafe Virginio Scotti, è nato il 7 agosto 1956 in una frazione di Miradolo Terme, in provincia di Pavia. La sua infanzia è stata segnata da un'origine umile, con un padre operaio e una madre casalinga. La sua nascita avvenne in circostanze insolite, sul tavolo della cucina, un dettaglio che ha reso il suo nome famoso.

Dopo il trasferimento a Milano, Gerry - soprannome che gli è stato affibbiato da da ragazzino dai suoi compagni di scuola - ha completato gli studi al liceo classico, ma ha poi intrapreso una carriera accademica come giurista, anche se non ha portato a termine gli studi universitari.

La vita di Gerry ha conosciuto diverse fasi, tra cui una carriera politica che lo ha visto eletto deputato per il Partito Socialista nel 1987, incarico che ha mantenuto fino al 1992. Nel 1991, si è sposato con Patrizia Grosso, con la quale ha avuto un figlio di nome Edoardo nel marzo del 1992. Tuttavia, il matrimonio ha attraversato un periodo di crisi, con conseguente separazione nel 2002; e si è concluso con il divorzio ufficiale nel 2009, un momento molto delicato per Gerry.

A partire dal 2011, Gerry ha trovato l'amore e la serenità al fianco dell'architetto Gabriella Perino, nonostante i due non siano ancora convolati a nozze. Il loro incontro è stato rafforzato da un comune divorzio: anche se si conoscevano da tempo, dato che i rispettivi figli frequentavano la stessa scuola, l'amore è sbocciato soltanto anni dopo, quando si sono ritrovati a condividere le sfide della vita, entrambi reduci da matrimoni con figli. Il conduttore non ha escluso la possibilità di un futuro matrimonio, che non è comunque una delle loro priorità. Scotti convive non solo con la donna, molto riservata e generalmente lontana dalle luci dei riflettori, ma anche con i due figli della compagna, con i quali ha costruito un ottimo rapporto.

Inoltre, Gerry è diventato nonno per due volte: nel 2020 è nata Virginia, figlia di Edoardo, e il 12 gennaio 2023 è nato Pietro, il fratellino di Virginia.

La perdita dei genitori è stato un momento estremamente difficile per lui. La madre è scomparsa a 67 anni e il padre quattro anni dopo, senza alcun preavviso, hanno lasciato Gerry con una profonda riflessione sulla fragilità della vita. A Verissimo ha dichiarato: "Mia mamma e mio papà sono morti entrambi senza un’avvisaglia, senza una malattia, senza dare il tempo di preoccuparsi o di capire cosa fare. - raccontò da Silvia Toffanin - Mia madre aveva 67 anni, era molto giovane. Mio padre se n’è andato quattro anni più tardi. Li ho salutati tutti e due la sera prima e il giorno dopo non c’erano più. Lì scopri che tu sei una pallina del pallottoliere: non provate a fare i calcoli con la vita, perché all’improvviso arriva qualcuno, scuote il pallottoliere e voi non siete più nessuno".

Gerry Scotti è un noto tifoso del Milan e ha una grande passione per il vino. Nel 2017 è diventato socio dell'azienda vinicola Giorgi Wines. Ha inoltre un profilo ufficiale Instagram, che ha oltre 1 milione di follower, e dove pubblica sia scatti della sua vita privata che della sua attività professionale.

