La vita privata di Luca Laurenti, età, moglie e figli, Instagram

Luca Laurenti affianca nuovamente Paolo Bonolis per la nuova edizione di "Ciao Darwin", in onda in prima serata su Canale 5 da venerdì 24 novembre. Musicista, attore e co-conduttore, Laurenti è da molti anni una presenza ricorrente della nostra televisione. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

La vita privata di Luca Laurenti

Luca Laurenti è nato a Roma il 29 aprile 1963. Da bambino è stato di poche parole e ha avuto difficoltà nel comunicare con il mondo esterno, manifestando paure e fobie, tra cui l'agorafobia. La sua timidezza si è manifestata anche attraverso una forte balbuzie, un ostacolo riuscito a superare grazie al tempo e al sostegno amorevole di sua madre. La passione per la musica, trasmessagli proprio dalla madre, lo ha portato a esibirsi in feste private, pianobar e villaggi turistici.

Nel 1986, Luca ha iniziato a lavorare in televisione presso Gbr, una rete televisiva romana, grazie all'introduzione di Gianni Ippoliti, cliente della banca in cui lavorava il padre di Laurenti. In questa fase della sua è iniziata la collaborazione con Paolo Bonolis, un rapporto che va oltre il semplice legame professionale. Fin dall'inizio, tra i due si è creata una sintonia capace di portarli a condividere anche la casa, essendo entrambi romani frequentemente in trasferta a Milano per lavoro. I due si sono conosciuti nell'ambito di un provino per il programma "Urka", in onda su Italia 1 dal 1991: alle tastiere, in tale circostanza Laurenti ha proposto al conduttore una personale versione del brano "Overjoyed" di Stevie Wonder.

Laurenti ha dichiarato che la sua relazione con Bonolis non è solo lavorativa ma basata su una profonda amicizia. Hanno condiviso momenti difficili, come quando Luca ha affrontato la depressione: in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Laurenti ha rivelato di aver superato questo periodo anche grazie all'aiuto di Bonolis, oltre che di sua moglie.

È proprio con l'aiuto di Bonolis che Luca ha incontrato l'amore della sua vita, Raffaella Ferrari, una donna distante dal mondo dello spettacolo, avvocato di professione. I due si sono sposati nel 1994 e hanno due figli, Andrea (nato nel 1997) e Gabriele (nato nel 2001). La famiglia, sempre lontana dai riflettori e dalle polemiche, vive una vita privata riservata.

La coppia ha una visione "aperta" del rapporto, come dichiarato da Laurenti. La fedeltà, secondo lui, non riguarda tanto le azioni quanto il modo in cui vengono affrontate. La loro relazione si basa sulla fiducia reciproca e sulla libertà di esplorare i propri piaceri, sempre nel rispetto dell'altro. Al di là di tutto, Luca Laurenti è riuscito a mantenere una relazione molto solida con Raffaella, lontana dalle dinamiche dello spettacolo e del gossip. La coppia, unita dalla passione per la libertà e l'amore, continua a essere un esempio di forte unione.

Circa la sua caratteristica voce, bisogna precisare che non è dovuta a problemi di salute. Ad Ok Salute Luca Laurenti ha dichiarato: ""Lo so, sembro un citofono scassato, ma io con questa voce nasale ci sono nato. È una caratteristica che mi porto appresso da una vita, nonostante oggi abbia superato i complessi che avevo quand’ero piccolo. Anzi ho fatto di più: sono riuscito a trasformare in pregio un difetto. (...) Sono andato da luminari di otorinolaringoiatria e foniatria, tutti concordi nel dire che non sono un fenomeno particolare: vado di naso per parlare e di diaframma per cantare. Se imposto la voce, esce un timbro molto fico, da vero attore, ma me sembra de sentì n’antra persona".

Luca Laurenti ha un profilo ufficiale Instagram, ma non è particolarmente attivo sui social.

