La vita privata di Maria Teresa Ruta: età, Amedeo Goria, la figlia Guenda, il marito

Giornalista e conduttrice, giunta al grande pubblico grazie a programmi come "La domenica sportiva" e "Lo zecchino d'oro", Maria Teresa Ruta partecipa, dal 22 settembre 2023, a "Tale e Quale Show 2023" in veste di concorrente. Ripercorriamo la sua intensa vita privata.

La vita privata di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta nasce a Torino il 23 aprile 1960. Il mondo dello spettacolo non è estraneo alla sua famiglia: è infatti la nipote, dal lato paterno, della conduttrice omonima, Maria Teresa Ruta, attiva negli anni '50. Dopo la vittoria nel concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio, la sua vita prende una svolta decisiva e si trasferisce dal Piemonte a Roma.

Come ha raccontato a "Verissimo", da SIlvia Toffanin, nel 1977, a 19 anni, subisce uno stupro: un'aggressione inizialmente generata da un tentativo di furto. La Ruta ha confessato: "Era il pomeriggio di Ferragosto, non c’era nessuno. Ho reagito, questo li ha incattiviti e mi hanno spinto in un portone. Mi sono ritrovata seminuda, svenuta. Ho sbagliato a non denunciare e a non dirlo ai miei genitori". In tale circostanza la conduttrice ha raccontato di aver subito, per due o tre anni, di disturbi alimentari. Ha inoltre dichiarato di soffrire di una lieve forma di dislessia.

La relazione più celebre e chiacchierata di Maria Teresa Ruta è quella con il giornalista Amedeo Goria. Quando si conocono lui è un redattore del quotidiano sportivo Tuttosport e i due, innamorati, si sposano nel 1987. Da questa relazione nascono Guendalina (detta Guenda, pianista e attrice nata nel 1988) e Gianamedeo (1992). La coppia si separa nel 1999 e divorzia nel 2004. Nel tempo diventano noti i tradimenti di Goria, mai nascosti dalla Ruta, che in un'intervista al Corriere della Sera si spinge oltre, specificando di essere stata ripetutamente tradita: "Trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine", ha confidato ancora Ruta: "E poi la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l'ho vista. C'erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me". Nonostante i trascorsi complicati, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sono rimasti in discreti rapporti.

Nel 2006 Maria Teresa Ruta intraprende una relazione con Roberto Zappulla, fratello del celebre cantante neomelodico Carmelo Zappulla. Guenda, figlia di Maria Teresa, racconta di aver avuto bisogno di tempo per metabolizzare la storia tra la madre e Zappulla: la coppia si sposa nel 2015, ma la donna ha confidato che hanno celebrato le nozze per ben nove volte, in giro per il mondo. La Ruta e Zappulla vivono attualmente a Luino (provincia di Varese).