La vita privata di Paolo Bonolis: età, moglie, figli e nipoti, Instagram

Venerdì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, torna "Ciao Darwin", a quattro anni di distanza dalla precedente edizione. Affiancato dal fidatissimo Luca Laurenti, Paolo Bonolis è come di consueto al timone del programma. Per l'occasione ripercorriamo le tappe più significative della vita privata dell'amato conduttore, ricca di esperienze personali e relazioni significative.

La vita privata di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis nasce il 14 giugno 1961 a Roma, figlio di Silvio, un autotrasportatore di prodotti caseari e di burro e di Luciana, una segretaria in una ditta di costruzioni. Da bambino Paolo Bonolis soffre di balbuzie, un problema invalidante che supera a 12 anni grazie al teatro e alla recitazione.

Conseguita la maturità classica, si iscrive all’Università, alla facoltà di Giurisprudenza. Dopo appena tre esami cambia rotta e opta per Scienze Politiche, dove si laurea in Politiche Internazionali.

La sua vita sentimentale ha conosciuto diverse importanti tappe, iniziando con il legame con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Il loro matrimonio, che ha avuto luogo nel 1983, è stato coronato dalla nascita di due figli, Stefano e Martina. Tuttavia, le strade dei due si sono separate nel 1988. Tempo dopo il conduttore ha confessato di averla tradita: a quel punto la donna ha fatto ritorno negli Stati Uniti. Stefano e Martina hanno scelto di vivere a New York, ma hanno un buon rapporto con il padre che, quando può, va a trovarli negli Stati Uniti. Dal matrimonio tra Stefano Bonolis e sua moglie Diane Zoeller sono natiSebastian e Martina Anne.

Successivamente, Bonolis ha intrapreso una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, la quale ha segnato una fase importante nella sua vita sentimentale. Nel corso degli anni '90, la coppia è stata al centro dell'attenzione mediatica, ma alla fine, nel 1995, la loro storia è giunta al termine, principalmente a causa della volontà di Freddi – non pienamente condivisa - di formare una famiglia.

Il 2002 ha portato una nuova pagina nella vita di Bonolis quando ha incontrato Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva, durante la conduzione di “Tira e Molla”. Questo incontro ha dato inizio a una storia d'amore coronata con un matrimonio, celebrato nello stesso anno. Insieme, hanno dato il via a una nuova famiglia, contre figli: Silvia, Davide e Adele.

Il divorzio annunciato, a sorpresa, nel 2023 dopo 21 anni di matrimonio, ha suscitato interesse mediatico e speculazioni. La coppia ha dichiarato l'intenzione di separarsi in modo consensuale, mantenendo un rapporto amichevole per il bene dei figli. Nonostante la fine del legame con la Bruganelli, Bonolis ha confermato il desiderio di condividere ancora momenti di vita familiare e vacanze insieme. Bonolis ha sempre smentito pettegolezzi inerenti alla presenza di un nuovo amore nella sua vita, ribadendo pubblicamente il suo attuale stato emotivo e sottolineando il rispetto e l'affetto che nutre per la sua ex moglie Sonia Bruganelli.

Una delle sfide più significative nella vita di Bonolis è stata la malattia della figlia Silvia, nata nel 2003 con gravi problemi cardiaci e motori. La famiglia ha affrontato insieme questa difficile situazione, e Bonolis ha condiviso pubblicamente il dolore e la gratitudine per la forza e la vitalità che Silvia ha portato nella loro vita. Per fortuna Silvia è poi riuscita a guarire, anche se parte delle sue capacità motorie e cerebrali sono state danneggiate da un’ipossia.

Davide Bonolis (nato nel 2004) ha intrapreso una carriera nel mondo dello sport e ed è un calciatore professionista, attualmente militante nella Triestina. Adele, nata nel 2007, deve il suo nome alla sorella del nonno di Paolo Bonolis, attivista cattolica e proclamata venerabile dalla Chiesa Cattolica nel 2021

Paolo Bonolis ha un profilo ufficiale di Instagram dove, pur essendo meno assiduo di alcuni suoi colleghi, è seguito da oltre 1 milione di follower.

Stasera e domani in TV