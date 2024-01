La vita privata di Virginia Raffaele: età, origini, fidanzato, figli, Instagram

Virginia Raffaele è, ormai da molti anni, una deIle donne più apprezzate e poliedriche della nostra televisione. Attrice, comica, conduttrice; può danzare e può cantare. Venerdì 12 gennaio 2024 l'artista torna in prima serata su Rai 1 con un nuovo varietà dal titolo "Colpo di luna", un'occasione per mettere in campo tutto il suo grande talenti. Ma cosa sappiamo della vita privata di Virginia Raffaele? Proviamo a scoprire qualcosa in più dell'attrice che, fuori dallo schermo, è una persona molto riservata.

La vita privata di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele nasce a Roma il 27 settembre 1980, provienente da una famiglia circense con radici abruzzesi e calabresi. La sua nonna, Ornella (detta Nelly), era un'acrobata amazzone e insieme ai suoi fratelli gestiva un circo chiamato "Circo Preziotti". Suo padre, Mario, originario di Soriano Calabro in provincia di Vibo Valentia, ha contribuito alla fondazione del Luna Park dell'Eur a Roma negli anni '50, dove Virginia ha trascorso parte della sua infanzia. Il contesto familiare di Virginia Raffaele è stato influente nella sua crescita, esponendola al mondo dello spettacolo fin da giovane. Questa affinità con il circo e l'intrattenimento ha contribuito a plasmare la sua passione per le arti, portandola a diplomarsi nel 1999 all'Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale; ma vanta anche studi di danza all'Accademia Nazionale di Danza.

La Raffaele è una persona particolarmente riservata circa la sua vita privata, ma qualche notizia sulla sua vita sentimentale è comunque emersa. In passato, ha condiviso una relazione di cinque anni con Ubaldo Pantani, anche lui attore, comico e imitatore. Questa storia si è conclusa, ma durante quel periodo, Virginia ha sviluppato un legame significativo con la figlia di Pantani.

Anche se la Raffaele ha espresso apertamente le difficoltà nel trovare un partner, soprattutto considerando i suoi impegni lavorativi, alcune voci insistono su una possibile relazione con Thomas Santu, attore teatrale, che è stato visto al suo fianco, paparazzati da Oggi. Nato a Civitavecchia nel 1991 - e dunque di poco più di 10 anni più giovane di lei - Santu e la Raffaele, porterebbero comunque avanti la loro relazione molto lontani dai riflettori e dalle passerelle.

Nel 2022 Virginia Raffaele ha condiviso, al settimanale Oggi, profonde riflessioni, sottolineando che la società spesso vede la maternità come il completamento della vita di una donna. Tuttavia, la comica romana ha sfatato questo stereotipo, sottolineando che una donna può essere felice e completa anche senza figli.

Virginia Raffaele ha un profilo Instagram ufficiale, @virginiaraffaele, dove è solita postare foto inerenti alla sua professione, con predilezione per i dietro le quinte, ma anche qualche scatto privato, tra vacanze e testimonianze del suo amore per gli animali.

