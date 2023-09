La voce che hai dentro, questa sera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana, vediamo oggi, 22 settembre 2023, a partire dalle 21.30, "La voce che hai dentro", la serie tv di Canale 5 che segna il ritorno da attore di Massimo Ranieri in una serie televisiva. Nei due episodi in onda questa sera il suo Michele Ferrara è impegnato a tenere a bada Regina, la talentuosa ma complicata cantante. Leggiamo nel dettaglio le anticipazioni della nuova puntata della serie.

La voce che hai dentro: le anticipazioni del 22 settembre

Nella prima puntata della serie "La voce che hai dentro" abbiamo visto il protagonista, Michele Ferrara, uscito dal carcere di Poggioreale dopo aver scontato una condanna per l'assassinio di suo padre. L'uomo ha ritrovato una situazione familiare drasticamente diversa da quella che aveva lasciato e la sua etichetta discografica, la Parthenope, ormai allo sbando. In compenso Anna, la sua figlia minore, fa di tutto per dimostrare l'innocenza di Michele e una nuova ma tormentata cantante, Regina, potrebbe risollevare le sorti della sua professione.

Nella puntata in onda questa sera, Michele Ferrara dimostra una grande determinazione nel suo sostegno a Regina, nonostante la personalità sfuggente dell'artista. Anche quando la sua ultima canzone crea caos online, Michele rimane saldamente al suo fianco, rimboccandosi le maniche e lavorando instancabilmente per creare un brano che possa aiutarla a vincere il contest.

Giulio fa intanto una proposta di matrimonio a Maria, ma la donna comincia a dubitare dei suoi sentimenti verso il fidanzato. Nel frattempo, il figlio maggiore di Michele, Raffaele, continua a ribellarsi contro suo padre e, sotto l'influenza di Russo, cerca in tutti i modi di sabotare il contratto tra Regina e la Parthenope, mettendo a rischio anche il suo matrimonio. In conclusione, mentre Antonio cerca di lanciare la carriera di Vincenzo, ottiene un'opportunità per lui presso la Russo Records.

Nel ricco cast della serie diretta da Eros Puglielli troviamo: Massimo Ranieri (nel ruolo di Michele Ferrara), Maria Pia Calzone (Maria), Michele Rosiello (Raffaele Ferrara), Erasmo Genzini (Antonio Ferrara), Giulia D'Aloia (Anna Ferrara), La Niña (Regina), Gianfranco Gallo (Gaetano Russo), Ruben Rigillo (Giulio), Nando Paone (Luigi), Roberto Olivieri (Vincenzo), Lucianna De Falco (Vittoria), Chiara Stella Sorrentino (Laura).

Dove vedere La voce che hai dentro in tv e in streaming

La seconda puntata di "La voce che hai dentro" va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 22 settembre 2023, dalle 21.30. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.