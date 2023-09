La voce che hai dentro, questa sera in tv la terza puntata: le anticipazioni

La vita di Regina subisce uno scossone quando fa la sua improvvisa e inaspettata apparizione una figura a lei molto vicina: parliamo di suo padre. Per seguirlo, Regina si troverà costretta ad attuare un tradimento. Nel frattempo, Raffaele è sempre più ossessionato da pensieri riguardanti suo nonno. I ricordi si mescolano con gli incubi, procurando un'angoscia capace di per offuscare la verità sulla tragica sera dell'omicidio.

Intanto Michele ha richiesto le carte per avviare la procedura di divorzio. Maria viene colta in contropiede: la rapidità del processo e il fatto che il suo ex marito abbia già apposto la firma generano turbamento e confusione in lei. Ma non è tutto: la velocità con la quale si sta sviluppando la vicenda mina la sua tranquillità riguardo alla storia con Giulio, proprio adesso che l'uomo le ha chiesto di diventare sua moglie.

Michele e Anna fanno fronte comune e, ricorrendo ai rispettivi ricordi, vogliono fare chiarezza sugli eventi connessi all'omicidio di Mimmo Ferrara, per il quale Michele ha scontato dieci anni di carcere. Nell'indagare e scavare nel passato, Anna fa una scoperta che potrebbe finalmente dissipare ogni dubbio, e dimostrare di conseguenza l'innocenza di Michele.