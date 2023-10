La voce che hai dentro, questa sera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Nella quarta e conclusiva puntata della fiction, dopo i tanti movimentati trascorsi, Michele e Maria si preparano a siglare ufficialmente la fine del loro matrimonio davanti a un giudice. Sorprendentemente, nessuno dei due sembra totalmente convinto di questa soluzione: la loro tanto attesa separazione è accompagnata da più malinconia del previsto.

Nel frattempo, dopo il ritorno del padre nella vita di Regina, la giovane sembra aver ormai abbandonato ogni ambizione di partecipare al concorso. La casa discografica Parthenope deve dunque ripartire da zero, e rimettersi alla ricerca di un nuovo talento da lanciare e che possa sostituire un'artista che sembrava avere tutte le carte in regole per ottenere un buon successo.

Per acquisire in modo definitivo l'etichetta discografica, Giulio vuole convincere Russo a formulare un'ultima offerta per rilevarla. Mentre Letizia prova a riconciliarsi con il marito, le indagini di Antonio e Anna sulla notte dell'omicidio di Mimmo cominciano finalmente a dare i loro frutti. Ad essere cruciale per la risoluzione del caso potrebbe essere un ricordo rivelatore che affiora nella mente di Raffaele: i pezzi della ricostruzione cominciano a incastrarsi.