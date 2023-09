La voce che hai dentro: trama, cast, quante puntate sono

In onda a partire da oggi, giovedì 14 settembre 2023 dalle 21.30, la nuova serie di Canale 5 "La voce che hai dentro" segna il ritorno alla recitazionedi Massimo Ranieri in una fiction televisiva. Il cantante veste i panni di Michele Ferrara, un uomo che è stato condannato (forse ingiustamente) per l’omicidio del padre. Scontati i dieci anni di prigioni, dovrà far fronte a complicate vicende familiari e professionali: la sua casa discografica, la Parthenope, è sull'orlo del fallimento.

La voce che hai dentro: la trama

Michele Ferrara, un uomo che è stato condannato per l’omicidio del padre, il cantante Mimmo, fondatore della casa discografica Parthenope, ha scontato dieci anni di carcere. Finalmente libero, l'uomo ha adesso un duplice scopo: badare alla sua famiglia e salvare la Parthenope, che non naviga in buone acque. I figli e la moglie, però sembrano avere idee diverse e vogliono vendere l’azienda. La moglie Maria è sentimentalmente impegnata con un altro uomo; i figli Raffaele e Antonio non sono riusciti ad occuparsi della Parthenope. La figlia minore, Anna, è l'unica della famiglia ad appoggiare le idee del padre e, proprio come lui, ama realmente la musica; è infatti un talento cristallino del pianoforte, e da tempo ha una missione: dimostrare l’innocenza del padre. Nei piani di Michele avrà un importante ruolo una giovane e talentuosa trapper di nome Regina.

Quando va in onda La voce che hai dentro:

Prima puntata - Primo e secondo episodio: in onda giovedì 14 settembre dalle 21.30

Seconda puntata - Terzo e quarto episodio: in onda giovedì 21 settembre dalle 21.30

Terza puntata - Quinto e sesto episodio: in onda giovedì 28 settembre dalle 21.30

Quarta puntata - Settimo e ottavo episodio: in onda giovedì 5 ottobre dalle 21.30

Il cast

Massimo Ranieri (Michele Ferrara)

Maria Pia Calzone (Maria)

Michele Rosiello (Raffaele Ferrara)

Erasmo Genzini (Antonio Ferrara)

Giulia D'Aloia (Anna Ferrara)

La Niña (Regina)

Gianfranco Gallo (Gaetano Russo)

Ruben Rigillo (Giulio)

Nando Paone (Luigi)

Roberto Olivieri (Voncenzo)

Lucianna De Falco (Vittoria)

Chiara Stella Sorrentino (Laura)

Dove vedere La voce che hai dentro in tv e in streaming

"La voce che hai dentro" va in onda in prima tv su Canale 5, a partire da giovedì 14 settembre 2023, dalle 21.30. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand -sulla piattaforma Mediaset Infinity.