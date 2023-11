Rosanna Lambertucci invita i giurati di Ballando a dimagrire, la reazione di Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle è entrato nel vivo, dentro ma soprattutto fuori lo studio televisivo. Se il sabato sera infatti va in scena la gara, il resto della settimana concorrenti e giurati continuano a darsi del filo da torcere nei vari programmi televisivi, tra frecciatine e repliche al vetriolo.

Ieri è stato il turno di Rosanna Lambertucci, che ospite a Storie Italiane per presentare il suo ultimo libro - "La mia dieta semplice" - ha detto: "Lo ritengo, non presuntuosamente, un libro straordinario". Superfluo spiegare il contenuto visto l'eloquenza del titolo, così Eleonora Daniele ha fatto direttamente la domanda più provocatoria: "Lo consigliamo a Mariotto?". La risposta dell'autrice, quest'anno nel cast di Ballando, è stata tranchant: "Lo consigliamo a parecchi della giuria, perché sono tutti quanti, tutto sommato... Devono dimagrire".

A raccogliere la frecciata - armata di scudo - Selvaggia Lucarelli. La giurata ha condiviso le dichiarazioni di Lambertucci tra le sue storie Instagram, aggiungendo fulmini e saette proprio per avvisare di una tempesta all'orizzonte. Mancano ancora due giorni alla prossima puntata, ma le acque sono già agitatissime.

La polemica con Simona Izzo

Si preannuncia una puntata impetuosa sabato per Selvaggia Lucarelli, che non solo si troverà a fare i conti con i consigli salutisti (non richiesti, ndr) di Rosanna Lambertucci, ma sarà faccia a faccia con Simona Izzo, che a La volta buona è tornata a scagliarsi contro la giurata, arrivando a parlare di possibile querela. La giornalista ha già reagito con una tronfia risata sui social, ma chissà se sabato gliela farà passare liscia...