Pretelli scrive a Lazza dopo le critiche per l'imitazione a Tale e Quale: cosa è successo

Non ha fatto i salti di gioia Lazza dopo aver visto la sua imitazione a Tale e Quale Sanremo, lo speciale del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti dedicato al Festival. A calarsi nei suoi panni, sabato sera, Pierpaolo Petrelli, che ha cantato "Cenere", brano che si piazzò al secondo posto nel 2023.

Un'interpretazione troppo "cringe" secondo il rapper, che dopo la puntata ha commentato sui social: "La Tv italiana: un tipo a Tale e Quale Show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo 'yo, bella fratello'. Panariello che mi da dell'emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone Malgioglio tvb. Italia di fango".

A replicare alle critiche ci ha pensato il diretto interessato. Pierpaolo Pretelli ha raccontato a La vita in diretta di aver sentito personalmente Lazza: "Ci ho parlato sui social, in direct. Giustamente lui dice che 'bella yo yo, bella fratello' era un po' cringe. Quindi gli ho detto 'scusami, hai ragione'. Poi dopo diciamo che è stato anche un motivo per parlare con lui, ci siamo scambiati il follow su Instagram. Adesso siamo amici su Instagram. È rientrata, quindi va bene così".