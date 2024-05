Le iene, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, servizi e gli ospiti

Come ogni martedì sera, anche oggi, 21 maggio, a partire dalle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de "Le iene" . Il programma di Davide Parenti, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, propone inchieste e intrattenimento, tra riflessioni e leggerezza. Leggiamo qualche anticipazione sull'odierno appuntamento con lo show di Italia 1.

"Le iene" dedica stasera ampio spazio al caso di Chico Forti: Gaston Zama ha cominciato ad occuparsi di questo caso nel 2019 e ha adesso realizzato sul caso ben due nuovi servizi. Ex talento di windsurf e produttore televisivo italiano, Forti è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio dell'australiano Dale Pike, avvenuto nel 1998. Dale Pike, figlio di un imprenditore con cui Forti stava negoziando un affare, fu trovato morto su una spiaggia di Miami poco dopo un incontro con il produttore. Interrogato dalla polizia, Forti inizialmente negò di aver visto Pike il giorno della sua morte, ma poi ammise il contrario durante un lungo interrogatorio senza avvocato. Arrestato, Forti fu accusato di frode e omicidio; ma nonostante fosse stato scagionato dalle accuse di frode, l'accusa utilizzò la frode come movente per l'omicidio. Nel 2000, dopo un processo di 24 giorni in cui la difesa non ebbe diritto di replica, Forti fu dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e condannato all'ergastolo. Tutti i ricorsi presentati furono respinti senza motivazione. Il 1 marzo 2024, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha annunciato che è stata firmata l'autorizzazione per il trasferimento di Forti in Italia, grazie all'impegno diplomatico del governo. Enrico Forti (questo il suo vero nome) è tornato in Italia da pochi giorni: il secondo servizio si concentra in particolar modo sul suo rientro in Italia, accolto dalla stessa Giorgia Meloni.

Nel corso degli ultimi giorni sono stati puntati molti riflettori sugli Internazionali di Tennis d'Italia: il torneo maschile è stato vinto dal tedesco Alexander Zverev, che in finale ha avuto la meglio sul cileno Jarry, sorpresa della manifestazione. Il servizio realizzato da Filippo Roma e Francesca Di Stefano punta l'obiettivo su due chioschi di servizio ristoro che hanno operato presso i campi sportivi durante il torneo. Entrambi sembrerebbero appartenere alla famiglia Tredicine, celebre in quanto possessore del controllo di buona parte delle bancarelle di Roma. Una famiglia salita alla ribalta delle cronache per essere stata coinvolta nell'inchiesta di Mafia Capitale.

"Le iene" si avvale questa sera della presenza di tre ospiti: