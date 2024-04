Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Si rinnova l'appuntamento con "Le iene" lo show di Italia 1 in onda oggi, martedì 23 aprile 2024, dalle 21.25 su Italia 1. Condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, il programma ospita di settimana in settimana importanti 'personalità del mondo dello spettacolo e della cultura e propone sia servizi impegnati che parentesi più leggere.

La nuova puntata de "Le iene" ospita il regista Riccardo Milani, regista attualmente nelle sale con il film "Un mondo a parte". Interpretata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, la pellicola ha appena raggiunto i 6 milioni di Euro incassati al box office, diventando, ad oggi, il film italiano con il maggior riscontro di pubblico del 2024. Marito di Paola Cortellesi, Milani ha diretto film come "Il posto dell'anima", "Benvenuto Presidente!", "Scusate se esisto!", "Come un gatto in tangenziale" (e relativo sequel), "Grazie ragazzi". Altro ospite di puntata è il rapper classe 2001 Leon Faun: lo scorso mese ha pubblicato "Leon", il suo secondo album in studio.

In uno dei servizi della serata Gaston Zama guida l'On. Carlo Amedeo Giovanardi in un'indagine sulla legalizzazione della cannabis in Germania,mettendo in risalto il dibattito sul modello tedesco che consente l'uso e la coltivazione privata della cannabis. Giovanardi, noto per il suo sostegno alla lotta contro la droga, ha in tal modo l'opportunità di esaminare da vicino questo approccio e di condividere le sue opinioni sulla questione.

La iena Nina Palmieri dedica un ampio servizio al tema dell'incongruenza di genere, dando voce a quattro famiglie che condivideranno le esperienze e le sfide affrontate dai propri figli. Si tratta di uno sguardo approfondito sulle vite di coloro che vivono con un'identità di genere diversa da quella assegnata alla nascita, una realtà il più delle volte ignota ai più e di certo poco raccontata.

Dopo la chiusura del festival di Sanremo, è iniziata la speculazione sui potenziali conduttori per il prossimo anno. L'addio di Amadeus alla Rai esclude categoricamente un suo ripensamento sulla prossima conduzione del Festival canoro. Stefano Corti, allora, ha intervistato diversi personaggi che potrebbero essere coinvolti nella conduzione del 2025, tra cui: Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi e Fiorello. Quali sono le prospettive future del famoso festival musicale italiano?