Le iene, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, servizi e ospiti

Oggi, 28 maggio, a partire dalle 21.25 su Italia 1, va in onda la penultima puntata stagionale de "Le iene" . Il programma di Davide Parenti, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, propone inchieste esclusive, molti momenti di leggerezza, ospiti che propongono sentiti monologhi.

Tra i servizi della serata, la iena Nina Palmieri torna a parlare del caso dell'epidemia di citrobacter che, qualche anno fa, aveva tragicamente colpito l'ospedale di Borgo Trento a Verona, causando la morte di alcuni neonati. Recentemente, lo stesso ospedale ha registrato nuovi casi inerenti al "batterio killer". Nonostante le rassicurazioni ufficiali della struttura sanitaria, che afferma di avere la situazione sotto controllo e che non ci sia motivo di allarme, la Palmieri ha raccolto informazioni che suggeriscono una realtà diversa. Il programma si confronta direttamente con un dirigente dell'ospedale per ottenere risposte concrete su quanto sta accadendo.

Un altro servizio della puntata vede Nicolò De Devitiis a Berlino, in compagnia dei Negramaro, per trascorrere 48 ore con la band. Questa immersione nella quotidianità del gruppo musicale pop rock italiano, formato a Copertino nel 2000 e composto da Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, pianoforte), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore), promette di rivelare aspetti inediti e personali dei musicisti. I Negramaro, noti per aver firmato un contratto con la Sugar Music agli inizi degli anni 2000 e per aver pubblicato otto album in studio, hanno partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2005 con il brano "Mentre tutto scorre" e quest'anno con il brano "Ricominciamo tutto". Il servizio promette agli spettatori uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di una delle band più amate del panorama musicale italiano.

La puntata de "Le iene" ospita tre protagonisti della scena musicale italiana: oltre a Il Tre, inizialmente previsto per la puntata della scorsa settimana, vediamo Enrico Ruggeri, da decenni uno dei cantautori italiani più celebri: dagli inizi di carriera con i Decibel ai successi degli anni '80, da solista come da autore (vedi "Il mare d'inverno" e "Quello che le donne non dicono"), dalla vittoria sanremese con Morandi e Tozzi ("Si può dare di più") a quella da solista con "Mistero", fino agli anni 2000, che lo hanno visto vestire anche gli abiti di conduttore televisivo. Altra ospite de "Le iene" è Noemi: emersa dalla seconda edizione di "X Factor", dal 2010 ad oggi ha partecipato ben sette volte al Festival di Sanremo, con brani di successo come "Sono solo parole", "La borsa di una donna", "Glicine" e "Ti amo non lo so dire". In occasione del tradizionale Concerto del 1° maggio di Piazza San Pietro, nel 2024 Noemi ha debuttato come conduttrice (affiancata dal collega Ermal Meta).