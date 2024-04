Le iene, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, servizi e gli ospiti

Nuovo appuntamento con "Le iene" lo storico show di Davide Parenti in onda oggi, martedì 30 aprile 2024, dalle 21.25 su Italia 1. Condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, il programma indaga su episodi di cronaca, mette in risalto aspetti critici della nostra società e offre ritratti, talvolta inediti, di personaggi famosi.

Questa sera a "Le iene" si torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina. In un servizio realizzato da Giulio Golia e Francesca Di Stefano si evidenzia che all'importante infrastruttura che dovrebbe collegare la Sicilia alla Calabria è legato un aspetto sugli espropri delle abitazioni dei cittadini che verranno coinvolti nella realizzazione di questo progetto. Alcuni residenti saranno costretti a lasciare le proprie case per fare spazio alla costruzione del ponte, ma ciò solleva questioni importanti riguardo ai diritti dei cittadini e agli effetti sociali ed economici che tale processo comporta. Nell'inchiesta vengono mostrati i racconti degli abitanti che dovranno trasferirsi altrove e viene sottolineato un paradosso interessante: alcuni dei figli e nipoti dei capi di famiglie coinvolte in attività legate alla 'ndrangheta potrebbero trarre benefici dall'operazione. Questo perché lo Stato prevede di confiscare una cava abbandonata appartenente alla famiglia Mancuso, un noto clan della 'ndrangheta, per utilizzarla nella costruzione del ponte: gli eredi del boss potrebbero ricevere un indennizzo per questa confisca.

In un altro servizio si torna a parlare del caso di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver causato la morte per stenti della figlia Diana, di soli 18 mesi. La iena Antonino Monteleone, con l'assistenza di due esperti, la criminologa Roberta Bruzzone e l'avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta, analizza i video che hanno contribuito alla perizia psichiatrica riguardante la capacità di intendere e di volere della donna, fondamentali per comprendere lo stato mentale e le condizioni psicologiche della donna. La criminologa e l'avvocato-psicologo offrono il loro contributo nell'interpretazione di questi elementi, cercando di chiarire i motivi e le circostanze che hanno portato alla tragedia e valutando la responsabilità della donna nelle azioni che hanno causato la morte della figlia.

Nicolò De Vitiis ha realizzato un ritratto inedito di Capo Plaza, trascorrendo due giorni a Parigi insieme a lui. All'anagrafe Luca D'Orso, nato il 20 aprile 1998 a Salerno, Capo Plaza ha iniziato a scrivere le prime rime nel 2011, all'età di soli 13 anni, e ha debuttato nel 2013 attraverso il suo canale YouTube. Un anno dopo, ha collaborato con Sfera Ebbasta. Il suo primo album da solista, "20", è uscito nel 2018, raggiungendo la vetta della Classifica FIMI Album. Nel 2021 è uscito il suo album intitolato "Plaza", anticipato dal singolo "Allenamento #4". Ha collaborato con molti degli esponenti più celebri della nostra scena rap.

Ospite della serata Marcello Cesena, attore, regista e comico genovese classe 1956. Ha esordito sul grande schermo nel film "Una gita scolastica" (1984) di Pupi Avati, mentre in tv lo abbiamo visto con il gruppo comico dei Broncoviz e partecipato a programmi come "Avanzi", "Tunnel" e "Hollywood Party". Come regista, ha diretto diversi film, tra cui "Il cosmo sul comò" (2008). Ha collaborato con la Gialappa's Band in programmi come "Mai dire domenica" e "Quelli che il calcio": la celebre serie "Sensualità a corte", che Cesena scrive e interpreta nel ruolo di Jean Claude, è una perla della comicità italiana contemporanea. Nel 2020 Cesena si è unito civilmente al compagno Alessandro.