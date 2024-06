Le iene, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni, servizi e ospiti

Si conclude oggi, martedì 4 giugno, a partire dalle 21.25 su Italia 1, la stagione televisiva de "Le iene". Il programma di Davide Parenti è stato protagonista di un'annata ricca di interessanti servizi e puntualmente premiata da affezionati telespettatori. Condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, anche l'ultima puntata propone inchieste esclusive, momenti divertenti e monologhi.

Nel corso dell'ultima puntata stagionale, "Le iene" dedica servizi e approfondimenti anche a inchieste già precedentemente avviate, come quella incentrata sul "massacro di Ponticelli". Giulio Golia e Francesca Di Stefano approfondiscono il celebre caso di cronaca nera, avvenuto il 2 luglio 1983 a Napoli. In questo atroce episodio, le piccole Barbara Sellini e Nunzia Minizzi furono seviziate e uccise nel quartiere di Ponticelli, nella zona orientale della città. Per questo crimine furono condannati tre ragazzi appena maggiorenni: Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo. Sin dall'inizio, i tre si sono dichiarati innocenti, e dopo aver scontato la pena, continuano a sostenere di essere vittime di un errore giudiziario. L'inchiesta de "Le Iene" si addentra nei dubbi espressi dalla Commissione parlamentare Antimafia, che ha sollevato interrogativi sulla validità delle indagini originali e sulla possibilità di una revisione del processo. La Commissione ipotizza che dietro al brutale delitto possa esserci la mano della criminalità organizzata. Il servizio include testimonianze e documenti che mettono in discussione la colpevolezza dei tre condannati.

La iena Veronica Ruggeri torna invece a parlare de "La Filetteria Italiana", una popolare catena di ristoranti famosa per offrire carni esotiche come bisonte, cammello, canguro, cervo, daino, struzzo e zebra. Precedentemente una ex dipendente della catena aveva lanciato accuse gravi: secondo la donna, i ristoranti pubblicizzano carni esotiche ma nei piatti servirebbero altro. All'epoca del servizio in questione, nel 2023, la catena vantava sette sedi a Milano e nuove aperture in giro per l'Italia. L'inchiesta terminava con l'intervento dei Nas, che avevano prelevato campioni di carne dai ristoranti per analizzarli e verificare la veridicità delle accuse. Il servizio di Ruggeri aggiorna i telespettatori sullo stato attuale di questa non semplice vicenda.

In un altro servizio della serata, ben più leggero, assistiamo ad uno scherzo di Sebastian Gazzarini ai danni di Samantha de Grenet. La showgirl è stata legata e imbavagliata su una sedia ed è stata clonata la sua voce. La iena ha dunque mandato messaggi a tutta la rubrica telefonica della donna: quali reazioni può scatenare una voce clonata?

Ospite dell'ultimo appuntamento stagionale con "Le iene" è Massimo Rosa, meglio conosciuto come G-Max. Nato nel 1972, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1994, emergendo nella scena rap romana con il duo Flaminio Maphia, insieme a Rude MC. La loro carriera decollò rapidamente quando a partire dal 1996. Con i Flaminio Maphia, G-Max fece il suo esordio televisivo come ospite al "Maurizio Costanzo Show", ma nel 1999 inaugurò anche una carriera da attore. Nel 2000 fu uno dei coprotagonisti del film "Il segreto del giaguaro" di e recitò poi in "Zora la Vampira", diretto dai Manetti Bros. Nel 2001 i Flaminio Maphia pubblicarono l'album "Resurrezione", da cui fu tratto il singolo "Ragazze acidelle", che diventò un manifesto generazionale grazie anche a un videoclip molto impattante. Dal 2007 G-Max iniziò a diventare un volto televisivo ricorrente: tra i programmi grazie a programmi come "Matinée", "Scalo 76", "Street Voice" "Quelli che il calcio e..." e "Stracult".