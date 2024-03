Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Va in onda oggi, 5 marzo 2024, dalle 21.25 su Italia 1, un nuovo appuntamento con "Le iene", il programma di Davide Parenti,condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, che propone approfondimenti (e riflessioni) su tematiche rilevanti: è il caso, questa sera, di un ampio servizio sul caso di Chico Forti, analizzato alla luce degli ultimi risvolti. Leggiamo questa e altre anticipazioni della puntata.

Per la nuova puntata de "Le iene" i padroni di casa Veronica Gentili e Max Angioni ospitano il trio de Il Volo, ovvero Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Ancora giovani (sono nati tra il 1993 al 1995), hanno calcato i palcoscenici più importanti d'Italia e del mondo, conquistando fama ericonoscimenti, come la vittoria al "Festival di Sanremo 2015" con il brano "Grande amore". Quest'anno sono tornati sul palco dell'Artiston, dove hanno presentato, in gara, la nuova canzone: "Capolavoro". L'altro ospite della serata è Marco D'Amore. Noto al grande pubblico per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie "Gomorra", l'attore è da pochi giorni al cinema con il film "Caracas", da lui anche diretto e interpretato, tra gli altri, da Toni Servillo.

Il servizio centrale della nuova puntata de "Le iene" riguard un evento di risonanza internazionale: il trasferimento in Italia di Chico Forti, dopo ben 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Un argomento più volte, nel corso degli anni, trattato da "Le iene" e che vive oggi un momento di fondamentale importanza: la firma dell'autorizzazione da parte della Premier Giorgia Meloni, annunciata da Washington lo scorso venerdì, apre un nuovo capitolo nella vicenda di Forti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike avvenuto nel lontano 1998 a Miami. Nonostante gli anni di reclusione, Forti non ha mai cessato di proclamare la sua innocenza. L'inviato Gaston Zama ripercorre i momenti salienti di questa intricata storia, offrendo gli ultimi aggiornamenti e presentando le possibili evoluzioni giudiziarie del caso. Per quanto è previsto il ritorno in Italia di Forti? Potra ottenere presto i domiciliari, come molti dicono?

E a proposito di cittadini italiani detenuti all'estero, in un altro servizio la iena Roberta Rei porta alla luce il dramma di Filippo Mosca, imprigionato in condizioni estreme in un carcere in Romania a seguito di una condanna di primo grado per traffico di droga. Oltre ad analizzare le dinamiche dello specifico caso, la storia di Mosca solleva interrogativi fondamentali sul sistema carcerario e sulla ricerca della giustizia.

Un'udienza cruciale segna una svolta nel caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi coinvolti nella controversa vicenda della Strage di Erba, tra i casi di cronaca nera italiana più chiacchierati degli ultimi decenni. La Corte d'Appello di Brescia ha accolto la richiesta di revisione presentata dagli avvocati dei due imputati, rinviando l'udienza al prossimo 16 aprile. Antonino Monteleone analizza quanto è emerso durante questa prima udienza, ipotizzando cosa bisogna aspettarsi nell'immediato da questa vicenda, che continua a monopolizzare l'attenzione mediatica.

Giulio Golia si confronta con Salvatore Annacondia, ex boss di Trani divenuto collaboratore di giustizia nel 1991, che offre uno sguardo privilegiato sui meccanismi intricati della mafia pugliese.

Anche questa sera "Le iene" punta i riflettori sul sistema arbitrale italiano, oggetto di un'approfondita inchiesta, che dura ormai da diverse settimane, condotta da Filippo Roma.