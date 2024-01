Le iene, stasera in tv l'ultima puntata dell'anno: le anticipazioni e gli ospiti

Veronica Gentili e Max Angioni si rimettono in moto e inaugurano oggi, martedì 9 gennaio, il 2024 dalle 21.25 su Italia 1, il 2024 de "Le iene". Il programma di Davide Parenti è pronto per un nuovo anno ricco di servizi su temi importanti e complessi, che si alternano come d'abitudine a parentesi pù leggere.

Le iene, le anticipazioni del 9 gennaio 2024

Tra i servizi proposti nella prima puntata del 2024 de "Le iene", spicca l'intervista di Cizco a Matteo Mariotti, un giovane ventenne originario di Parma che, lo scorso 9 dicembre in Australia, è stato vittima di un attacco da parte di uno squalo, con la conseguente perdita di una gamba. In Australia aveva iniziato a lavorare in un’azienda agricola; si trova adesso a Bologna, dove è ricoverato all’ospedale Rizzoli. In un altro servizio, Matteo Viviani si occupa di una presunta truffa di terreni verificatasi a Pomigliano D'Arco (provincia di Napoli). I legittimi proprietari denunciano di essere caduti vittima di un raggiro e si lamentano di dover sostenere personalmente le spese legali per riappropriarsi dei terreni persi. Attraverso un documento depositato al catasto, hanno scoperto che le loro proprietà sono state improvvisamente intestate a una persona sconosciuta, che ne rivendica il diritto. I proprietari ritengono che la vendita sia avvenuta in modo completamente irregolare. La iena Gaetano Pecoraro si è invece recato a Monfalcone, dove perdura una polemica tra la sindaca Anna Maria Cisint e i cittadini di origine bengalese. Questi ultimi lamentano continue discriminazioni e il primo cittadino, lo scorso estivo, aveva annunciato misure contro il burkini, costume utilizzato dalle donne musulmane per fare il bagno. Inoltre, di recente, tramite un'ordinanza del Comune, la donna ha fatto chiudere centri di preghiera islamici in un'area di cantiere, motivando la decisione per ragioni di sicurezza. Nell'odierna puntata de "Le iene" Veronica Gentili e Max Angioni accolgono in studio il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti. Leggenda del calcio argentino (145 presenze in nazionale), Zanetti ha segnato da capitano la storia dell'Inter, dove ha militato dal 1994 al 2011, vincendo la Champions League 2009-2010.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (9 gennaio)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 9 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

