Le iene, questa sera in tv la prima puntata stagionale: le anticipazioni

Oggi, 3 ottobre 2023, a partire dalle 21.25, ha inizio su Italia 1 la nuova edizione de “Le iene”. Il programma di Davide Parenti presenta una grande novità: Veronica Gentili è la nuova padrona di casa. Tra gli argomenti della prima puntata dello show l'immigrazione e le statuine di Gisella Cardia.

Le iene, le anticipazioni del 3 ottobre

La nuova stagione del longevo programma "Le iene" presenta innanzitutto una importante novità: annunciata da tempo, la nuova conduttrice dello show è Veronica Gentili. Già nota ai telespettatori di Rete 4 - da "Stasera Italia" a "Controcorrente" - la giornalista sostituisce così Belèn Rodriguez, mentre resta immutato il terzetto che garantisce alla trasmissione la giusta dose d'ironia: Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

"Le iene" riprende in prima battuta la vicenda della sedicente veggente di Trevignano Gisella Cardia. Gaston Zama aveva già precedentemente raccolto le versioni della donna, che sostiene di assistere alle apparizioni della Madonna, e quelle dei suoi detrattori. Le iena torna adesso sull'argomento e sottopone le statuine sacre - che secondo la donna avrebbero versato lacrime di sangue - ad analisi e tac.

Gli ospiti della prima puntata stagionale de "Le iene" sono: The Kolors, autori del tormentone estivo "Italodisco", ancora adesso tra i brani più ascoltati in Italia; la giovane iraniana già al centro di alcuni servizi della trasmissione in qualità di donna simbolo della lotta nel suo Paese; il ventunenne senegalese Seydou Sarr, attore esordiente nel film "Io Capitano" di Matteo Garrone.

A proposito di immigrazione, sono due i servizi sull'argomento: Luigi Pelazza ha realizzato un reportage ad Atene e parla del traffico organizzato da gruppi somali; Alice Martinelli incontra invece diversi giovanissimi immigrati, che sono stati respinti dal circuito dell’accoglienza a causa della mancanza di posti nelle comunità o perché intenzionati a raggiungere altri Paesi.



Filippo Roma parla di secondary ticketing e visite al Colosseo. L'Antitrust ha stabilito che i biglietti sul sito del rivenditore ufficiale non sono acquistabli perchè comprati in blocco da rivenditori secondari (molto spesso siti bot), in modo da rivenderli mediante bagarini, aumentandone quasi sempre il prezzo originario.

In un altro servizio della serata, Nicolò De Devitiis affronta un colloquio di lavoro molto particolare: il datore di lavoro è nientemeno che Flavio Briatore, che di recente ha dichiarato: "Su 150-200 curriculum vitae che ci mandano ne prendiamo 1".

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (3 ottobre 2023)

La prima puntata stagionale de “Le iene” va in onda oggi, martedì 3 ottobre 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.