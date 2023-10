Le iene, le anticipazioni della puntata di questa sera

Secondo appuntamento con la nuova edizione de "Le iene". Oggi, 10 ottobre 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1, la padrona di casa Veronica Gentili introduce servizi dedicati ad argomenti come la tragedia di Mestre e l'alta presenza di medici italiani a Dubai. Diversi sono comunque i temi più leggeri.

Le iene, le anticipazioni del 10 ottobre

Veronica Gentili presenta, coadiuvata da Max Angioni, una nuova puntata de "Le iene", storico programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti. Tra gli ospiti in studio dell'odierna puntata, vedremo due artisti amati, in particolar modo dai giovanissimi: Alfa, con la sua canzone "bellissimissima <3," e Benjamin Mascolo, noto anche come Benji del duo Benji & Fede.

Tra i più importanti servizi c'è senz'altro quello firmato da Nicola Barraco, che esamina la tragica situazione verificatasi a Mestre, dove un pullman è precipitato da un cavalcavia causando la perdita di oltre venti vite umane. Si racconta per l'occasione la cronaca dei primi soccorritori che sono giunti sul luogo dell'incidente; e si mostrano immagini inedite relative ai momenti immediatamente successivi all'incidente. Ascoltiamo inoltre le voci e le emozioni di coloro che hanno messo a rischio la propria vita per salvare gli altri.

In un reportage ambientato a Dubai, Gaetano Pecoraro indaga su un fenomeno ancora sconosciuto ai più: un numero molto alto di medici italiani ha scelto di lavorare nei Paesi Arabi, e soprattutto a Dubai, in cerca di condizioni professionali e retributive più soddisfacenti, nonostante abbiano ricevuto la loro formazione accademica in Italia.

In un altro servizio la iena Luigi Pelazza affronta il delicato tema del narcotraffico a Napoli, documentando ciò che sembra essere un tentativo di acquisto di grandi quantità di droga da parte di due ex pregiudicati, che sembrerebbero avere legami con uno dei clan camorristici del capoluogo partenopeo.

Veronica Ruggeri incontra Maria Sofia Federico, la diciottenne precedentemente nota per la partecipazione ai docureality "Il collegio", che ha recentemente tanto fatto parlare di sé per aver abbandonato gli studi universitari, dedicandosi al suo un profilo OnlyFans. Il fine ultimo della giovane è quello di entrare nell'industria dell'hard attraverso l'Academy di Rocco Siffredi, nonostante l'opposizione dei suoi genitori. La iena farà incontrare Maria Sofia con alcune figure note dell'industria del sesso, come Selen, Eva Henger e Sara Tommasi.

Filippo Roma torna invece sull'argomento del secondary ticketing legato alle visite al Colosseo: un tema già affrontato in un servizio della scorsa settimana.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (10 ottobre 2023)

La seconda puntata stagionale de “Le iene” va in onda oggi, martedì 10 ottobre 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.