Le iene, le anticipazioni della puntata di questa sera

Nuovo appuntamento con "Le iene", lo storico programma di Italia 1 che ha visto in questa nuova edizione l'arrivo di una nuova conduttrice, Veronica Gentili, affiancata dal già collaudato Max Angioni, tra i comici più apprezzati della nuova generazione. La puntata in onda oggi, 17 ottobre 2023, a partire dalle 21.25, alterna come sempre servizi impegnati a parentesi più leggere.

Le iene, le anticipazioni del 17 ottobre

Tra i servizi della nuova puntata de "Le iene" è particolarmente attesa l'intervista di Gaston Zama all'attivista egiziano Patrick Zaki. Un incontro che permetterà di approfondire il racconto della sua prigionia (7 febbraio 2020 - 8 dicembre 2021), ma che toccherà certamente anche il conflitto tra Israele e Palestina, alla luce di alcune discusse parole rilasciate da Zaki sul recente attacco di Hamas.

Filippo Roma firma un altro atteso servizio, che tratta il nuovo e controverso filone del calcioscommesse. Per l'occasione Roma ha intervistato Giuseppe Signori e Carlo Gervasoni, due ex calciatori che furono protagonisti del famigerato scandalo di "Scommessopoli" nel 2011. L'argomento è tornato d'attualità a causa del coinvolgimento dei giovani giocatori Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali in un'inchiesta sulla scommesse illecite condotta dalla Procura di Torino. Nel corso del servizio, verrà anche esplorato il delicato tema della ludopatia.

Antonino Monteleone ha realizzato un nuovo servizio sulla strage di Erba, l'atroce e celeberrimo omicidio multiplo avvenuto in provincia di Como nell'ormai lontano 11 dicembre 2006. Un caso che ha scosso l'opinione pubblica e che continua a tenere banco e a sollevare domande.

"Le iene" torna stasera su un'intervista realizzata nel 2009 da Luigi Pelazza. Protagonisti erano due bambini, Daniel e Abdalla, uno israeliano e l'altro palestinese. Le loro parole, nonostante siano trascorsi tanti anni, continuano a riflettere le tensioni e le emozioni vissute dai giovani nel contesto del conflitto in Medio Oriente. Alla luce dei recenti risvolti tra Israele e Palestina, le parole di Daniel e Abdella suonano più che mai attuali.

Per finire, si parla di frode alimentare con Veronica Ruggeri. Nello specifico, si indaga sul caso di una famosa catena di ristoranti in Italia. Il servizio si chiede quante persone sono in grado di riconoscere, senza mai averlo assaggiato prima, un filetto di bisonte, di zebra o di cammello rispetto alla più comune carne di manzo o vitello.

Gli ospiti della serata

Per quanto riguarda gli ospiti della terza puntata stagionale de "Le iene", Veronica Gentili e Max Angioni accolgono in studio: lo scrittore e giornalista Alessandro D'Avenia; il rapper Boro Boro (pseudonimo di Federico Orecchia), che sta attualmente spopolando con il brano "Cadillac."; il comico e attore Daniele Raco, che promette risate e ironia.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (17 ottobre 2023)

La terza puntata stagionale de “Le iene” va in onda oggi, martedì 17 ottobre 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.