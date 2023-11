Le iene, stasera in tv: le anticipazioni e gli ospiti

Nuovo appuntamento con "Le iene", il programma nato da un'idea di Davide Parenti e in onda su Italia 1 oggi, 21 novembre 2023, dalle 21.25. La nuova edizione dello show di Italia 1 è condotta da Veronica Gentili, affiancata dal comico Max Angioni. Scopriamo alcune delle anticipazioni più significative della serata.

I conduttori de "Le iene" Veronica Gentili e Max Angioni, in onda questa sera su Italia 1, accolgono in studio due importanti ospiti: il campione olimpico di ginnastica, ad Atlanta 1996, Jury Chechi, specialista degli anelli; e il talentuoso pianista, compositore e arrangiatore Dardust, che vanta collaborazioni con alcuni dei nomi di punta della musica italiana.

Il programma di Italia 1 si occupa questa sera della crescente problematica legata all'abusivismo delle strutture extra-alberghiere a Roma, notoriamente conosciute come bed and breakfast o guest house. La iena Gaetano Pecoraro ha intervistato l'Assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, che fornisce alcuni dati emblematici: almeno dodicimila delle trentaseimila strutture presenti nella Capitale potrebbero operare in violazione delle normative vigenti, sospettando che molti di essi possano essere coinvolti in evasione fiscale. La situazione si complica ulteriormente poiché i nomi riportati sulle piattaforme online spesso non corrispondono a quelli dichiarati dai gestori dei B&B. Questa discrepanza rende ardua l'esecuzione di controlli efficaci. La situazione critica ha spinto lo show di Italia 1 a intraprendere una sorta di 'caccia all'abusivo', al fine di portare alla luce le dimensioni del fenomeno e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide che le autorità locali devono affrontare.

Altro importante servizio della serata, realizzato da Alice Martinelli, è incentrato su un drammatico episodio accaduto a Ragusa nel 2020, che ha suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica. Un neonato, abbandonato di fronte a un negozio da un commesso, è stato dato in affido dopo pochi giorni. Le indagini delle forze dell'ordine hanno rivelato che l'uomo che ha ritrovato il neonato è, in realtà, il padre biologico del bambino, nato da una relazione extraconiugale con una donna che ha già altri due figli. Qual è la verità? La madre ha costantemente sostenuto di non aver mai intenzionalmente abbandonato il figlio, ma di aver cercato il padre per ottenere aiuto dopo il parto. L'uomo afferma di aver appreso della gravidanza e del parto solo al momento dell'abbandono, agendo in modo impulsivo. Nel servizio televisivo la madre biologica esprime il desiderio di riavere il figlio, sottolineando che la separazione è avvenuta contro la sua volontà. Nel frattempo, una battaglia legale è in corso da tre anni tra la madre biologica e i genitori affidatari. La decisione cruciale sulla custodia del bambino è fissata per il 28 dicembre, quando la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi e determinare il destino del piccolo.

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 21 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

