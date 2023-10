Le iene, stasera in tv: le anticipazioni e gli ospiti

Quinta puntata stagionale de "Le iene", in onda oggi, 31 ottobre 2023, dalle 21.25 su Italia 1. La nuova conduttrice Veronica Gentili, affiancata dal comico Max Angioni, vivacizza una serata che può vantare interviste e servizi eterogenei: dall'operatrice sanitaria che qualche anno fa ebbe un figlio da un ragazzino alle recenti (e infelici) parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus.

Le iene, le anticipazioni del 31 ottobre

Ultima puntata di ottobre de "Le iene", storico programma televisivo di Italia1 condotto quest'anno dall'inedita coppia Veronica Gentili (new entry) - Max Angioni (confermato). I due ospitano in studio la conduttrice Lorella Boccia e introducono una gran quantità di servizi.



Tra le anticipazioni della serata, Alice Martinelli ha realizzato una lunga intervista al marito dell’operatrice sanitaria che ebbe un figlio da un ragazzo di quasi quattordici anni. L'episodio avvenne qualche anno fa a Prato: sposata, la donna aveva all'epoca 30 anni e si offrì di dare lezioni di lingua straniera al giovane. L'operatrice si dichiarò innamorata del ragazzino e fu processata per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore. Successivamente è stata condannata a 6 anni e mezzo di carcere. Nel mentre la donna ha vissuto con il marito, con il figlio di 15 anni e con il piccolo avuto dal suo allievo, che ha oggi 5 anni.

Sebastian Gazzarini ha incontrato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, che ha di recente rilasciato una infelice dichiarazione: ("Un cattivo giocatore è come una fidanzata quando la porti a casa e capisci che non va bene, che non lava, non cucina e non stira”). Giuntoli chiede adesso scusa a tutti, ma non è l'unico protagonista di un servizio che documenta, grazie all'aiuto delle rispettive compagne, l'attività casalinga di tre calciatori di Serie A e della nazionale italiana: Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca e Matteo Pessina.



Veronica Ruggeri ha realizzato un servizio che racconta la vicenda di un ex parrucchiere di Bari, che si è autoproclamato pastore evangelico, proponendo sue personali evangelizzazioni, con tanto di battesimo in mare o piscina; e, come non bastasse, promettendo cure miracolose ai suoi adepti. La Ruggeri è stata contattata dalla famiglia di una donna, fedele al "verbo" dell'uomo al punto da lasciare la famiglia e i figli piccoli pur di seguirlo. L'uomo si rende oggi protagonista di trasmissioni registrate in un campo Rom della Calabria. "Le iene" intervistano un'ex adepta del pastore e Antonio Loconte, il primo giornalista che si è occupato di questa faccenda.



Altro argomento di serata è la costruzione del ponte che dovrebbe collegare Messina e Reggio Calabria. Nicola Barraco percorre la Sicilia in treno, affrontando la tratta Marsala - Siracusa. Le telecamere de "Le iene" documentano le condizioni di vita di alcuni cittadini siciliani e i funzionamenti delle infrastrutture per rispondere alla domanda cardine: la Sicilia non ha forse altre priorità rispetto alla costruzione del leggendario ponte?

