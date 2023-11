Le iene, stasera in tv: le anticipazioni e gli ospiti

Una nuova puntata de "Le iene", in onda oggi, 7 novembre 2023, dalle 21.25 su Italia 1. Il programma di Davide Parenti è condotto in questa edizione dall'inedita coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni. Questa sera lo show dedica un servizio molto ampio al tema della camorra, nel quale interviene un ospite d'eccezione, Scopriamo di chi si tratta.

Le iene, le anticipazioni del 7 novembre

Sesta settimana stagionale per "Le iene", il programma nato da un'idea di Davide Parenti e in onda su Italia 1 dal 1997. Condotta dalla new entry Veronica Gentili e dal confermato Max Angioni, la nuova edizione dello show alterna come d'abitudine servizi impegnativi, esclusive inchieste e parentesi più leggere quando non propriamente comiche.

La puntata di questa sera poggia molta della sua forza nell'atteso servizio realizzato da Giulio Golia e Francesca Di Stefano incentrato su un argomento particolarmente complesso: la camorra. Gli autori hanno voluto realizzare un viaggio-racconto che mette in prima linea tutti coloro che continuano a combattere, nonostante le minacce, in nome della giustizia e della libertà, che hanno portato alcuni dei protagonisti di queste vicende a denunciare i responsabili di ricatti e minacce. A guidare la iena Giulio Golia troviamo un ospite d'eccezione: lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Roberto Saviano, sotto scorta da 17 anni e icona della lotta alla camorra. Il racconto di Saviano non si esaurisce qui: parla infatti apertamente della sua trasmissione “Insider - faccia a faccia con il crimine", cancellata dalla Rai senza alcuna spiegazione. Lo speciale de "Le iene" ha tutto per far discutere e si preannuncia imperdibile.

Le altre anticipazioni della nuova puntata de "Le iene" riguardano un servizio di Nicolò De Devitiis, che narra la storia di Baby Gang, tra i rapper più celebri del momento. Il cronista ci introduce nell'intimità del suo mondo, svelandoci dettagli inediti sulla comunità in cui si è radicato. Durante il suo racconto, emergono episodi della sua complicata infanzia e delle difficoltà con le forze dell'ordine. Nonostante le avversità incontrate, l'artista descrive il percorso che lo ha portato a redimersi attraverso la musica, trasformando così una vita caratterizzata da molteplici ostacoli in una nuova e promettente realtà.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (7 novembre 2023)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 7 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

