Le Iene, Flavia Vento svela: "Prima bevevo tanto vino, poi la Madonna ha fatto il miracolo"

La scorsa settimana a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, Flavia Vento ha raccontato alcuni dettagli in merito all'apparizione della Madonna, avvenuta lo scorso 3 ottobre al Golf Club di Roma proprio davanti alla showgirl. Oggi Le Iene propongono un'intervista esclusiva sullo stesso argomento, ma con maggiori particolari. I primi a essere scettici - è quasi inutile dirlo - sono le Iene stesse: non è un caso che il servizio di Gaston Zama parta con un incipit tutto da ridere, che sa fin troppo di presa in giro (ma contenta lei...). "Sono mesi che ci occupiamo della veggente Gisella Cardia, a cui la Beata Vergine appare ogni 3 del mese su una collina a Trevignano. C'è chi grida allo scandalo e chi al miracolo; un miracolo che incredibilmente - udite, udite - pochi giorni fa sarebbe avvenuto anche a un'altra donna: Flavia Vento".

Le novità sulla visione mistica

La showgirl racconta dettagli inediti sul primo e unico incontro con la Madonna, e lo fa mentre ripete quanto già detto a Domenica In, aggiungendo di volta in volta qualche piccola chicca alla storia: "Ogni mattina vado a camminare in questo Golf Club dove c'è una sorgente che sgorga dalla terra, una cascata da dove scende un'acqua che, secondo me, è miracolosa, perché quando stavo male andavo lì, mi bagnavo con quell'acqua e stavo bene. Succedeva quando avevo la febbre, un dolore alla mano, mal di testa... Nessuno al Golf lo sa, perché questa cosa l'ho scoperta io". La donna, in diretta tramite un video da lei registrato col cellulare, mostra il punto esatto in cui la Madonna sarebbe apparsa, per poi proseguire la narrazione dal famoso "profumo di rosa": "Quel profumo, secondo i più grandi studiosi, testimonierebbe la presenza della Vergine Maria. Ad un certo punto ho chiuso gli occhi e li ho riaperti. Lì ho visto questa figura celestiale, vestita di azzurro color del cielo, che portava una corona di stelle che brillavano ed era avvolta in una beatitudine, un senso di pace. Sentivo quasi una musica di angeli intorno a me. Lei aveva questi occhi azzurri ed era completamente avvolta da questa luce fortissima". "Presto Gesù tornerà", è questo il messaggio lasciatole dalla Madonna il 3 ottobre. Ovviamente non può mancare un collegamento alla veggente di Trevignano, dato che entrambe avrebbero assistito a questa visione lo stesso giorno ma a 50 km di distanza.

Flavia Vento: "La Madonna mi ha fatto un miracolo"

Flavia Vento dice di provenire da una famiglia di atei, anche se era iscritta in una scuola di suore: "Ho iniziato questo percorso di fede quando ho visto la grotta della Madonna della Rivelazione". In quel luogo, un celebre santuario romano, nel 1947 Bruno Cornacchiola vide la Madonna: "Lì ho iniziato a sentire proprio una cosa bellissima", confessa la showgirl. "Ha fatto dei miracoli: avevo iniziato a bere un po' troppo vino, esageravo ogni sera con alcol, mi bevevo una bottiglia intera di vino al giorno. Dal giorno in cui ho messo piede in quella grotta ho smesso di bere, senza aver bisogno di alcun aiuto. Questa la vedo come una grazia da parte sua. Io sono casta da 10 anni. Dovesse capitarmi di incontrare qualcuno ben venga, ma non sarà facile. A me incuriosisce Tom Cruise, come sempre". Ma non era casta per sua scelta? In ogni caso, Le Iene ripercorrono la storia del finto Tom Cruise e quella più recente sugli alieni, mettendo ancora più in ridicolo, se possibile, Flavia Vento. Il servizio si chiude con la showgirl pronta a incontrare Gisella Cardia, quindi aspettiamoci presto un confronto in diretta tra le due donne.