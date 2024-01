Le Iene, Facchinetti e lo scherzo ad Amadeus: "Porto Taylor Swift a Sanremo". Lui: "I soldi stanno finendo"

Amadeus è finito nello scherzo de Le Iene che ha coinvolto Francesco Facchinetti. Facendogli credere di voler fare un'intervista sul tema dell'AI, Sebastian Gazzarrini ha preso il telefono del manager e ha inviato la sua voce campionata ad alcuni contatti della sua rubrica, da Fedez a Frank Matano, da Salvini ad Alessia Marcuzzi fino, appunto, al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Nello scherzo la voce di Facchinetti ha proposto come ospite Taylor Swift sul palco dell'Ariston, offerta davanti alla quale Amadeus si è mostrato molto ben disposto, pronto a bloccare il budget destinato ad altri ospiti per dare priorità alla popstar internazionale.

"Ama se hai bisogno di un manager io ci sono! E se vuoi ti porto Taylor Swift alla finale", è stato il messaggio audio falso. "Senti ma Taylor Swift alla finale è una battuta o ce la fai veramente? Perché se ce la fai veramente avviamo una trattativa. Perché i soldi stanno finendo. Scherzi a parte fammi sapere se c'è possibilità e parlo con la Rai", le parole del direttore artistico del Festival via Whatsapp. A quel punto Le Iene hanno rincarato: "Quanto budget hai?". E rispondendo al falso Facchinetti: "Eh no Franci, io non ho idea. So che ho parlato ieri con ****** siamo agli sgoccioli però riusciamo a trovare cioè, io faccio pressione", ha proseguito Ama: "Non ho budget ***mila ecco questo te lo devo dire. Chiaro che Taylor Swift è tanta roba, quindi se c'è blocco altre cose e do priorità a lei".

Intanto, se pare non ci siano possibilità di portare a Sanremo Taylor Swift, la certezza al momento che ci sarà Russel Crowe come ospite internazionale.