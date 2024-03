Le indagini di Lolita Lobosco 3, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Dopo il grande successo ottenuto dalla seconda stagione, "Le indagini di Lolita Lobosco" torna oggi, 4 marzo 2024, con quattro puntate inedite, trasmesse nel corso di altrettante prime serate da Rai 1. La terza annata della serie mette la vicequestore di fronte a una serie di eventi inaspettati e intricati che mettono alla prova la sua abilità investigativa e, forse, la sua stessa determinazione.

Le Indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni prima puntata

La prima puntata della terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" ha come titolo "Volo pindarico". Mentre si dirige verso il campo di volo per rinnovare il suo brevetto da paracadutista, Lolita Lobosco assiste con sgomento a un tragico incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre, portandla a una caduta fatale.

Subito dopo lo schianto, Lolita si trova coinvolta in un mistero più intricato del previsto, che presenta una serie di incongruenze nelle dinamiche dell'incidente, nonché punti interrogativi sul passato della ragazza coinvolta. Queste scoperte mettono in allerta la protagonista, portandola a scavare più a fondo per scoprire la verità dietro la tragedia.

Nel frattempo, il suo incontro con Leon, un affascinante gallerista, aggiunge possibili coinvolgimenti emotivi alla sua vita. Lolita è attratta dalla solidità e dalla chiarezza di Leon, ma ben presto si rende conto che la sua vita è molto più complessa di quanto sembri inizialmente. Mentre si interroga sulla possibilità che sia l'uomo giusto per lei, la Lobosco si trova anche ad affrontare le sfide personali dei suoi colleghi: Nunzia si confronta con il trasloco in una nuova casa, mentre Forte ed Esposito sono alle prese con i loro impegni familiari, tra lauree e imminenti nascite.

Ma non finisce qui: la tranquillità apparente di Lolita viene bruscamente interrotta da una telefonata inaspettata, che produce ombre e incertezze sulle indagini in corso e sulla sua stessa vita.

"Le indagini di Lolita Lobosco”, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti. Liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, è diretta da Renato De Maria e sceneggiata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.

Dove vederlo in tv e in streaming (4 marzo 2024)

La prima puntata de "Le indagini di Lolita Lobosco 3" va in onda 4 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie con Luisa Ranieri sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

