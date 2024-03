Le indagini di Lolita Lobosco 3, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Terzo e penultimo appuntamento stagionale con "Le indagini di Lolita Lobosco", la serie di Rai 1 che vede Luisa Ranieri nel ruolo principale. In onda oggi, 18 marzo 2024, dalle 21.25, la puntata vede Lolita alle prese con un caso destinato a scombussolare emotivamente le sue certezze. Passato e presente si intrecciano e anche la storia con Leon rischia di essere compromessa.

Le Indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni terza puntata

Il titolo della terza puntata stagionale di "Lolita Lobosco" è "Terrarossa" e si concentra su un caso che tocca nel profondo la protagonista. Lolita si trova di fronte al tragico suicidio di una giovane imprenditrice agricola, un evento che solleva in lei dubbi e sospetti. Convinta che dietro questa morte possa nascondersi un omicidio mascherato da suicidio, la vicequestore si trova al cospetto di un'indagine piena di tensione e intrighi.

Nonostante le rassicurazioni del suo collega Forte, che le ribadisce la mancanza di prove concrete, Lolita rimane ferma nella sua convinzione e nella sua determinazione a scoprire la verità. I dissidi tra Lolita e Forte sono ulteriormente alimentati dalla loro convivenza forzata a casa della donna, che porta a continui scontri e battibecchi.

Trifone affronta il momento tanto atteso di chiarimento con Nunzia, nella speranza di ottenere il suo perdono. Lello, intanto, decide di prendersi qualche giorno di congedo per dedicarsi all'arrivo imminente dei gemelli a casa.

Lolita si ritrova a lottare con la propria angoscia e preoccupazione per il caso, che coinvolge una persona molto importante per lei, che potrebbe addirittura rischiare la vita. Questo la porta a prendere una decisione drastica, allontanandosi bruscamente da Leon, l'uomo che sta frequentando. Ma proprio quando sembra che Lolita stia affrontando tutto da sola, Angelo, una persona legata al suo passato, fa un ritorno inaspettato e incisivo nella sua vita, portando con sé un'intuizione che potrebbe cambiare le carte in tavola.

"Le indagini di Lolita Lobosco”, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti. Liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, è diretta da Renato De Maria e sceneggiata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.

Dove vederlo in tv e in streaming (18 marzo 2024)

La terza puntata de "Le indagini di Lolita Lobosco 3" va in onda 18 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie con Luisa Ranieri sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

