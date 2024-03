Le indagini di Sister Boniface, da stasera in tv: anticipazioni, trama e cast della serie

Al via oggi, sabato 9 marzo 2024, dalle 21.20 su Rai 2, la serie britannica "Le indagini di Sister Boniface". Spin-off della celebre "Padre Brown" - il personaggio di Suor Boniface è stato introdotto nel sesto episodio della prima stagione -, la serie mette al centro dell'azione una protagonista davvero singolare: religiosa del convento di Saint Vincent, enologa, motociclista e medico forense, la Boniface collabora con i detective locali per risolvere intricati casi di omicidio.

Le indagini di Sister Boniface: le anticipazioni della serie

Il primo episodio della serie ha come titolo "Cause innaturali". Anni '60, nella città immaginaria di Great Slaughter nelle Cotswolds, nel Sud dell’Inghilterra. Quando Grace Pearson viene trovata morta in un festival locale, l'ispettore investigativo Sam Gillespie decide di avvalersi di Sorella Boniface come consigliere scientifico, suscitando lo stupore del nuovo arrivato, il detective Sergeant Livingstone. Le indagini determinano che Pearson è morto per soffocamento dopo che la sua testa è stata spinta nella segatura e i sospetti si concentrano sui tre fratelli Bellamy, nella cui casa Pearson era una cameriera. Il loro ricco zio è morto per un apparente infarto a una cena, sei mesi prima, lasciando i fratelli la sua grande dimora e fortuna. La Pearson - si viene a sapere - scrisse una lettera a un giornale locale riguardante l'agonia subita prima della morte dallo zio dei Bellamy.

La serata prosegue con l'episodio "Motore, ciak, omicidio!". Nel monastero di Saint Vincent sono in corso le riprese della serie televisiva, di genere thriller, "Operation QT". La tensione sul set raggiunge livelli altissimi quando, al posto della pistola di scena viene utilizzata una vera arma, dalla quale parte un colpo, che sfiora l'attore principale. Indagando insieme a Livingstone, la Boniface indaga e scopre che il vero obiettivo era il produttore dello spettacolo, Dick Lansky, che riserva fin troppe attenzioni alle attrici ed ha ha molti nemici dentro e fuori dal set. Lansky viene trovato morto su una sedia e il Detective Gillespie indaga, con l'aiuto della reporter Ruth Penny: le ricerche lo portano a una delle attrici, che era fuggita dal caravan di Lansky. Si scopre poi che la trama dell'episodio le cui riprese erano in corso presenta analogie con elementi dell'indagini: l'ultima scena presenta una valigetta contenente una bomba; e dato che Sorella Boniface aveva ricevuto, anni prima, un addestramento rudimentale nello smaltimento di bombe, non può che collaborare al caso.

Il cast della serie è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Lorna Watson (sorella Boniface)

Max Brown (Sam Gillespie)

Jerry Iwu (Felix Livingstone)

Miranda Raison (Ruth Penny)

Ami Metcalf (Peggy Button)

Belinda Lang (Mrs. Clam)

Carolyn Pickles (reverenda madre Adrian)

Virginia Fiol (sorella Reginald)

Tina Chiang (sorella Peter)

David Sterne (Tom Thomas)

Ivan Kaye (Ted Button)

Dove vedere " Le indagini di Sister Boniface" in TV e in streaming

La prima puntata di "Le indagini di Sister Boniface" va in onda su Rai 2 sabato 9 marzo 2024, a partire dalle 21:20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay. La prima stagione de "Le indagini di Sister Boniface" è composta da un totale di dieci episodi, trasmessi da Rai 2 nel corso di cinque prime serate.

Stasera e domani in TV