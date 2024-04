Le Ragazze: storie e personaggi della puntata di questa sera

Va in onda oggi, sabato 27 aprile partire dalle 21.45 su Rai 3, la terza puntata del 2024 de "Le ragazze". Il programma di Francesca Fialdini è dedicato come da tradizione a donne - dagli anni '40 ai '90 - forti, coraggiose e originali, capaci con le loro storie di vita di emozionare e tramandare preziosi insegnamenti.

Le Ragazze: le anticipazioni del 27 aprile

L'odierna puntata de "Le ragazze" inizia con Franca Re Dionigi, una donna nata negli anni '20 a Milano, rappresentante degli anni '40. Fin da giovane, Franca impara a fare l'elettricista nel negozio di suo padre, sperimentando le sfide della guerra e le ripetute partenze del padre che lei percepisce come abbandoni. Questi eventi segnano le sue relazioni amorose, inducendola a evitare il matrimonio per paura di essere abbandonata. Nonostante la perdita progressiva della vista, Franca mantiene una notevole vitalità e gestisce il negozio di famiglia, continuando a servire i suoi clienti fedeli.

Successivamente, il racconto si sposta su due donne degli anni '60: Ottavia Piccolo, una nota attrice italiana con una carriera di successo sia nel teatro che nel cinema, e Rosella Orlandi, l'ultima pescatrice del Lago di Garda. Ottavia Piccolo ha lavorato con rinomati registi e attori, ottenendo riconoscimenti prestigiosi per le sue performance, mentre Rosella Orlandi ha affrontato le sfide della vita come vedova e madre single, continuando a lavorare come pescatrice per molti anni.

Segue quindi la presentazione di due donne degli anni '70: Tiziana Luxardo, una fotografa discendente da una rinomata famiglia del mondo della fotografia, e Luigia Vecchiet, conosciuta come Luisa Sax, una figura prominente nel movimento punk rock italiano. Tiziana Luxardo ha dovuto superare il pregiudizio di genere nella sua famiglia per perseguire la sua passione per la fotografia, mentre Luisa Sax ha abbracciato lo spirito ribelle del movimento punk, fondando il primo gruppo punk rock italiano composto esclusivamente da donne.

La conduttrice Francesca Fialdini intervista, nel finale, lo scrittore, sceneggiatore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo. Lo abbiamo inoltre visto su Rai 1 come conduttore del programma di approfondimento true crime "Cronache criminali".

Dove vederlo in tv e in streaming (27 aprile 2024)

La nuova puntata de "Le ragazze" va in onda oggi, sabato 27 aprile 2024, su Rai 3 a partire dalle 21.45. Il programma condotto da Francesca Fialdini è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

