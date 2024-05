Le Ragazze, stasera in tv l'ultima puntata: storie e protagoniste

Con il quarto appuntamento stagionale si conclude oggi, sabato 4 maggio, partire dalle 21.45 su Rai 3, il nuovo ciclo di puntate de "Le ragazze". Il programma condotto da Francesca Fialdini narra le storie di donne - dagli anni '40 ai '90 - esemplari: determinate coraggiose e originali, capaci con i loro racconti di vita di emozionare e di far riflettere.

Le Ragazze: le anticipazioni del 4 maggio

L'ultima puntata stagionale de "Le Ragazze" comincia con Elvia Figliuolo, conosciuta come Misselvia, una pioniera delle parole della musica italiana. Nata a Potenza nel 1924, si trasferisce a Milano negli anni '30. Diventa segretaria di Giuseppe Gallazzi, titolare delle Edizioni Musicali Francis Day, e inizia ad adattare in italiano testi di canzoni straniere, contribuendo a renderle intramontabili. Con lo pseudonimo Misselvia, autoregistrato alla SIAE, i suoi testi sono stati cantati da celebrità come Mina, Adriano Celentano e molti altri.

Segue il ritratto di Leontine Snell, una ballerina olandese che ha debuttato al Lido di Parigi a soli 15 anni. Dopo aver lavorato con le Bluebell, fa tappa in Italia dove inizia a collaborare con importanti figure come Mina e Don Lurio. Le sue relazioni personali, inclusa una storia tormentata con il regista Dino Risi, aggiungono sfumature drammatiche alla sua densa storia.

La terza "ragazza" della serata sarà Venere Scaranna, una delle prime donne italiane a svolgere il lavoro di vigile urbano. Cresciuta in una famiglia di umili origini, ha lottato per l'istruzione e l'emancipazione femminile, sposandosi con il sostegno del marito. Il suo coraggio nel perseguire il suo sogno di diventare una vigile urbano, nonostante l'opposizione e i pregiudizi, la rende una figura assolutamente da scoprire.

La narrazione passa poi a due donne degli anni 2000: Veronica Lucchesi, nata a Pisa nel 1987, e Marina Cuollo, una scrittrice e attivista napoletana. Veronica, cresciuta con il mito americano e il sogno di vivere a New York, ma dopo l'11 settembre 2001, ma ha trovato la sua vocazione nel teatro e nella musica: ha conosciuto Dario Mangiaracina, con cui inizia a suonare e comporre musica e, nel 2011, insieme formano il duo "La Rappresentante di Lista"., autori di successi come "Amare" e "Ciao Ciao". Marina, affetta da una rara sindrome ("Melnick Needles") sin dalla nascita, ha superato ostacoli e pregiudizi per diventare una voce influente per i diritti delle persone disabili.

Sul finire della serata, Francesca Fialdini incontrerà il giornalista e scrittore Gianni Riotta, editorialista per la Repubblica, firma de La Stampa e collaboratore dell'edizione italiana di HuffPost.

Dove vederlo in tv e in streaming (4 maggio 2024)

L'ultima puntata stagionale de "Le ragazze" va in onda oggi, sabato 4 maggio 2024, su Rai 3, a partire dalle 21.45. Il programma condotto da Francesca Fialdini è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV