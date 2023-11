Lea - I nostri figli, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Dopo la prima fortunata stagione, dal titolo "Lea - Un nuovo giorno", Anna Valle torna a interpretare l'infermiera, divisa tra affari di cuore e lavoro, in "Lea - I nostri figli", in onda su Rai 1 per sei puntate a partire da oggi, domenica 12 novembre 2023, dalle 21.25. Scopriamo cosa accade nella prima puntata dell'attesissima seconda stagione.

La seconda stagione della serie si apre tre anni dopo gli eventi conclusivi della prima. Nel primo episodio della serata, intitolato "Bugie", Arturo è sempre molto indaffarato con la sua carriera musicale, ma il rapporto tra lui e Lea sono è ottimo, l'amore è evidente e, insieme a Martina, la coppia costituisce una famiglia consolidata. Tuttavia, un incidente di quest'ultima (diretta ad un misterioso appuntamento) metterà alla prova gli equilibri familiari. Nel frattempo, Marco e Anna, divisi dopo la loro separazione, faticano nell'affrontare civilmente l'affido condiviso di Gioia. La presenza del nuovo compagno di Anna, Nicola, aggiunge ulteriori tensioni ad una situazione già delicata.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo "Verità", l'invito di Valeria a Marco apre la strada a una possibile conoscenza più approfondita tra i due. Questo evento catalizzerà una serie di sviluppi che porteranno alla luce nuove dinamiche e segreti tra i protagonisti. Lea, sempre più determinata a scoprire la verità sugli eventi legati all'incidente, si scontra con le versioni contrastanti di Martina e con messaggi anonimi da lei ricevuti. La polizia sembra orientata a incolpare Sofia, la babysitter di Camilla, per l'incidente. Le risposte contraddittorie di Sofia, però, complicano ulteriormente la situazione, contribuendo al mistero.

"Anna - I nostri figli" è una coproduzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, diretta da Fabrizio Costa, scritta da Anna Mittone e Mauro Casiraghi. Nel cast ritroviamo Anna Valle, nel ruolo della protagonista Lea Castelli, infermiera del reparto di pediatria dell'Ospedale Estense di Ferrara. Vediamo poi Mehmet Günsür (Arturo Minerva), Giorgio Pasotti (Marco Colomba), (Pietro Verna), Daniela Morozzi (Rosa Gori in Nibbi), Manuela Ventura (Favilla Mancuso), Marina Crialesi (Olga Francesio), Rausy Giangarè (Michela Idiong), Cloe Günsür (Martina Minerva).

Dove vedere Lea - I nostri figli in tv e in streaming (dal 12 novembre 2023)

La prima puntata di "Lea - I nostri figli" va onda in prima tv oggi, 12 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

