Lea - I nostri figli, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

La serie televisiva "Lea - I nostri figli", in onda su Rai 1 oggi, domenica 3 dicembre 2023, dalle 21.25, arriva al suo capitolo conclusivo. Interpretata da Anna Valle, la protagonista ha deciso di rompere con Arturo e di trasferirsi in un altro appartamento. La presenza di Marco (Giorgio Pasotti) metterà in discussione i sentimenti della donna.

Lea - I nostri figli – Anticipazioni quarta puntata

Il titolo del settimo episodio stagionale è "Ogni fine è un inizio". Il fervore dei preparativi per il matrimonio di Michela e Pietro si intreccia con svolte significative per la vita di Lea. Marco propone di celebrare la cerimonia nel suo casale insieme a Lea, sottolineando un intreccio sempre più intricato tra le vicende personali dei protagonisti. Nel tentativo di dare una seconda possibilità a Arturo, Lea si scontra con una realtà amara quando Emma fa un inaspettato ingresso a Ferrara, mettendo in luce un lato di Arturo che Lea non conosceva più. L'evento nuziale diventa anche il palcoscenico per rivelazioni sorprendenti, tra cui un errore commesso da Bruno sul lavoro che svela aspetti nascosti della sua personalità. La partenza di Martina per Milano, che prima di partire chiamerà Lea ù"mamma", aggiunge un tocco di emozione alla vita della protagonista.

Nell'ottavo episodio, intitolato "L'isola dell'amore", Lea, dopo la dolorosa rottura con Arturo, decide di voltare pagina trasferendosi in un nuovo appartamento, simbolo di rinascita e cambiamento. Nel frattempo, le vicende di Andrea prendono una piega avventurosa quando pianifica una fuga con Maria per evitare un destino indesiderato. Questo gesto, però, lo porta a lasciare furtivamente l'ospedale in condizioni di salute precarie. Bruno, consapevole dei suoi errori, cerca di redimersi chiedendo scusa alle infermiere e a Olga. Rosa, saggia confidente, gli suggerisce di presentare una richiesta di tirocinio presso l'ospedale, aprendo nuove possibilità di redenzione. Nel contesto del matrimonio di Michela e Pietro, svoltasi nel suggestivo casale di Lea e Marco, emergono sentimenti contrastanti. Marco, durante l'evento, si rende conto di essere ancora innamorato di Lea, gettando luce su un nodo emotivo da risolvere. La scoperta di Lea sul suo stato d'animo rimane avvolta nell'incertezza, riservando ai telespettatori un pizzico di suspense.

Nel cast della seconda stagione di "Lea" troviamo, tra gli altri: Anna Valle (nel ruolo di Lea Castelli); Giorgio Pasotti (Marco Colomba); Mehmet Günsür (Arturo Minerva); Primo Reggiani (Pietro Verna); Daniela Morozzi (Rosa Nibbi); Manuela Ventura (Favilla Mancuso); Elena Sophia Senise (Camilla Alfano); Sara Zanier (Emma); Alan Cappelli Goetz (Bruno Linda).

Dove vedere Lea - I nostri figli in tv e in streaming (dal 26 novembre 2023)

La quarta e ultima puntata di "Lea - I nostri figli" va onda in prima tv oggi, 3 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

