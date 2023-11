Lea - I nostri figli, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio di questa sera, intitolato "Scoperte", Pietro e Michela propongono a Lea e Marco di assumere il ruolo di testimoni per il loro imminente matrimonio. Nel frattempo, Anna prende una decisione sorprendente annunciando il suo desiderio di frequentare un corso di aggiornamento fuori Ferrara. Nuovi intrecci sentimentali emergono ben presto, con Marco e Valeria che finiscono inaspettatamente a letto insieme, introducendo elementi di tensione nell'affrontare la questione dell'affido condiviso di Gioia dopo la separazione. Allo stesso tempo, Olga, con la sua naturale inclinazione ad aiutare gli altri, offre supporto al nuovo collega Bruno, stabilendo una bella connessione. Tuttavia, dietro la sua apparente cordialità, Bruno nasconde segreti e comportamenti preoccupanti, portando avanti un mistero che rischia di destabilizzare l'equilibrio del reparto. Lea, desiderosa di scoprire la verità sugli eventi legati all'incidente che ha coinvolto Martina, si rivolge a Valeria per ottenere assistenza nel risalire all'identità della donna che è entrata nella vita della giovane.



Nel secondo episodio della serata, dal titolo "Fiducia", la trama si complica ulteriormente con l'evolversi della situazione legata a Sofia, che finisce agli arresti domiciliari, e la rivelazione che la piccola Camilla è affetta dalla rara malattia di Wilson, una sfida emotiva per Marco e per l'intera dinamica familiare. Intanto Anna intraprende il suo corso di aggiornamento, lasciando Marco solo a gestire i doveri paterni, mettendo alla prova la sua capacità di conciliare lavoro e famiglia. Nel mentre, Jacopo, un amico di Martina, fa il suo ingresso nel reparto ospedaliero dopo un attacco di panico, introducendo nuovi elementi di tensione e preoccupazione. La madre di Pietro inizia a organizzare i preparativi per il matrimonio del figlio e di Michela, scatenando contrasti con le volontà del diretto interessato. Emma e Arturo si ritrovano a Londra, dove una serata di festeggiamenti li conduce verso un'intimità inaspettata.