Lea - I nostri figli, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Terza settimana in compagnia della serie televisiva "Lea - I nostri figli", in onda su Rai 1 oggi, domenica 26 novembre 2023, dalle 21.25, con due nuovi episodi. Mentre la piccola Camilla è destinata ad un trapianto di fegato, Arturo torna a casa. Inizialmente molto contenta, Lea viene presto a conoscenza di un segreto che ha spinto l'uomo a tornare anzitempo in Italia.

Lea - I nostri figli – Anticipazioni terza puntata

Il titolo del primo episodio della serata è "Scelte". Camilla vive un periodo molto delicato e, a causa della sua malattia, emerge la necessità di un trapianto di fegato. Quando la notizia viene comunicata per la prima volta a Sofia, la madre biologica della ragazza, la donna acconsente all'intervento, necessario per salvare la vita di sua figlia. Jacopo confessa a Lea e Arturo di aver orchestrato un piano per attirare l'attenzione di Martina. Parallelamente vediamo Arturo, tormentato dai sensi di colpa per l'incidente con Emma a Londra, fare ritorno a casa. Lea è ovviamente molto contenta e si mobilita per organizzare una festa di benvenuto in suo onore. Tuttavia, la serata prende una piega inaspettata e rivelerà le ragioni dietro il comportamento strano di Bruno, vittima di un ricatto da parte di Gianni, suo ex compagno di università. Nel frattempo, Valeria rimane ferita nel tentativo di sedare una rissa tra due ubriachi, aggiungendo ulteriori elementi di tensione alla trama.

Il secondo episodio della serata - e sesto stagionale - è intitolato "Amore che vieni, amore che vai". Lea scopre cosa è accaduto Arturo a Londra, rimanendone profondamente ferita. Nonostante i ripetuti tentativi di Arturo di riparare il loro rapporto implorando il perdono, Lea non è disposta a perdonare, poiché la ferita emotiva è troppo profonda. Nel frattempo, Valeria affronta un delicato intervento chirurgico a causa dell'incidente, avvicinandola ulteriormente a Marco. Anna fa ritorno a Ferrara. Michela spinge Pietro ad affrontare il difficile confronto con suo padre. Nel frattempo Camilla si prepara al delicato trapianto di fegato.

Nel cast della seconda stagione di "Lea" troviamo, tra gli altri: Anna Valle (nel ruolo di Lea Castelli); Giorgio Pasotti (Marco Colomba); Mehmet Günsür (Arturo Minerva); Primo Reggiani (Pietro Verna); Daniela Morozzi (Rosa Nibbi); Manuela Ventura (Favilla Mancuso); Elena Sophia Senise (Camilla Alfano); Sara Zanier (Emma); Alan Cappelli Goetz (Bruno Linda).

Dove vedere Lea - I nostri figli in tv e in streaming (dal 26 novembre 2023)

La seconda puntata di "Lea - I nostri figli" va onda in prima tv oggi, 26 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

